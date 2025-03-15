Трамп высказался о причине начала конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп назвал неправильную политику Киева в отношении России в качестве одной из причин начала конфликта на Украине. Трансляцию его выступления вел телеканал Fox 26.
«Прежде всего, не стоит задираться с тем, кто сильно крупнее тебя», – сказал американский лидер.
Трамп отметил, что даже значительная финансовая помощь от США и обширные поставки военного оборудования не принесли ожидаемых результатов для Украины.
14 марта президент США также поделился своими ожиданиями относительно новостей о предложенном прекращении огня на Украине. По его словам, новая важная информация появится 17 марта. Трамп отметил, что переговоры с Россией идут в положительном ключе, однако сам конфликт остается крайне сложным. По его мнению, если Россия отклонит предложение о перемирии, это будет «плохой новостью для всего мира».
В ходе интервью Трамп добавил, что его предвыборное высказывание о возможности быстрого разрешения конфликта на Украине было сделано с определенной долей иронии.