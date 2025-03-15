Трамп высказался о причине начала конфликта на Украине

14 марта президент США также поделился своими ожиданиями относительно новостей о предложенном прекращении огня на Украине. По его словам, новая важная информация появится 17 марта. Трамп отметил, что переговоры с Россией идут в положительном ключе, однако сам конфликт остается крайне сложным. По его мнению, если Россия отклонит предложение о перемирии, это будет «плохой новостью для всего мира».