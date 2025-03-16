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Рогов заявил о ликвидации на Украине одного из лидеров «Правого сектора»

Ведомости

В Запорожской области ликвидирован один из лидеров украинской организации «Правый сектор» (признана экстремистской и запрещена в РФ) во Львовской области Михаил Алексеев, сообщил в своем Telegram-канале председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. 

«На Степногорском направлении Запорожского фронта в районе населенного пункта Каменское уничтожен Михаил Алексеев – один из главарей "Правого сектора" во Львовской области», – написал Рогов.

Он уточнил, что Алексеев был ликвидирован атакой fpv-дрона.

Министерство внутренних дел Украины 14 марта сообщило о задержании подозреваемого в убийстве Демьяна Ганула – бывшего главы силового блока одесской ячейки «Правого сектора». Также он был лидером общественной инициативы «Уличный фронт». Ганул участвовал в столкновениях 2 мая 2014 г., закончившихся пожаром в одесском Доме профсоюзов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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