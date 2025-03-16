Рогов заявил о ликвидации на Украине одного из лидеров «Правого сектора»
В Запорожской области ликвидирован один из лидеров украинской организации «Правый сектор»
«На Степногорском направлении Запорожского фронта в районе населенного пункта Каменское уничтожен Михаил Алексеев – один из главарей "Правого сектора" во Львовской области», – написал Рогов.
Он уточнил, что Алексеев был ликвидирован атакой fpv-дрона.
Министерство внутренних дел Украины 14 марта сообщило о задержании подозреваемого в убийстве Демьяна Ганула – бывшего главы силового блока одесской ячейки «Правого сектора». Также он был лидером общественной инициативы «Уличный фронт». Ганул участвовал в столкновениях 2 мая 2014 г., закончившихся пожаром в одесском Доме профсоюзов.