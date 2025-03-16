Рогов заявил о ликвидации на Украине одного из лидеров «Правого сектора»

В Запорожской области ликвидирован один из лидеров украинской организации «Правый сектор» (признана экстремистской и запрещена в РФ) во Львовской области Михаил Алексеев, сообщил в своем Telegram-канале председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.