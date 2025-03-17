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В Киеве считают вопросом времени возвращение западного бизнеса в Россию

Ведомости

Западные санкции в отношении России в конечном итоге могут быть сняты, если это поможет обеспечить безопасность Украины, в том числе вопросом времени является возвращение в РФ иностранных компаний. Об этом заявил уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк в интервью Politico.

По его словам, республика готова к ослаблению ограничений против России в рамках возможного мирного соглашения. Возвращение в страну западного бизнеса – это просто «вопрос времени», но оно должно произойти при надлежащих условиях, отметил Власюк. Для начала нужно убедиться, что Россия сделает значительные шаги в направлении мирного урегулирования, а затем начнется дискуссия об отмене ограничений, сказал уполномоченный.

Западные страны ввели масштабные антироссийские санкции после начала боевых действий на Украине в 2022 г. Из России также ушли крупные зарубежные компании.

Возможное снятие санкций начало активно обсуждаться после возобновления российско-американских контактов на высшем уровне в феврале 2025 г. 13 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что западные компании, которые хотят вернуться в страну, могут это сделать, но преференции для них создаваться не будут. Американский лидер Дональд Трамп, который выступает за окончание боевых действий на Украине и диалог с Россией, также допускал снятие санкций «в какой-то момент». В то же время 27 февраля президент США на год продлил действие санкций против РФ в связи с «угрозой территориальной целостности Украины».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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