В Киеве считают вопросом времени возвращение западного бизнеса в Россию
Западные санкции в отношении России в конечном итоге могут быть сняты, если это поможет обеспечить безопасность Украины, в том числе вопросом времени является возвращение в РФ иностранных компаний. Об этом заявил уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк в интервью Politico.
По его словам, республика готова к ослаблению ограничений против России в рамках возможного мирного соглашения. Возвращение в страну западного бизнеса – это просто «вопрос времени», но оно должно произойти при надлежащих условиях, отметил Власюк. Для начала нужно убедиться, что Россия сделает значительные шаги в направлении мирного урегулирования, а затем начнется дискуссия об отмене ограничений, сказал уполномоченный.
Западные страны ввели масштабные антироссийские санкции после начала боевых действий на Украине в 2022 г. Из России также ушли крупные зарубежные компании.
Возможное снятие санкций начало активно обсуждаться после возобновления российско-американских контактов на высшем уровне в феврале 2025 г. 13 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что западные компании, которые хотят вернуться в страну, могут это сделать, но преференции для них создаваться не будут. Американский лидер Дональд Трамп, который выступает за окончание боевых действий на Украине и диалог с Россией, также допускал снятие санкций «в какой-то момент». В то же время 27 февраля президент США на год продлил действие санкций против РФ в связи с «угрозой территориальной целостности Украины».