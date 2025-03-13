Путин допустил возвращение зарубежных компаний в Россию
Западные компании, которые хотят вернуться в Россию, могут это сделать, но преференции для них создаваться не будут, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент подчеркнул, что в России будут создаваться преимущества только для отечественных товаропроизводителей.
«Западные партнеры сделали нам прививку самостоятельности и суверенитета», – рассказал Путин.
21 февраля на пленарной сессии Форума будущих технологий Путин поручил проработать механизм возвращения иностранных компаний в РФ. Он подчеркнул, что приоритет необходимо отдавать национальным производителям. Президент РФ заявил, что правительству необходимо подумать над тем, как соответствующим образом отрегулировать возвращение на рынок тех компаний, которые хотят вернуться, при этом создавая и оставляя преимущества для собственных производителей.
Западные страны ввели масштабные антироссийские санкции после начала Россией боевых действий на Украине в 2022 г. В частности, с февраля 2022 г. страны ЕС ввели уже 16 пакетов рестрикций против РФ. На фоне этого страну также покинули крупные зарубежные компании.
Тема возможного снятия западных санкций возникла после прихода к власти в США Дональда Трампа. Республиканец выступает за окончание боевых действий на Украине и диалог с Россией. Он также допускал снятие санкций с России «в какой-то момент». В то же время 27 февраля Трамп на год продлил действие санкций, введенных в отношении России в связи с «угрозой территориальной целостности Украины».