Каллас: ЕС нужно согласовать много деталей перед направлением Киеву 40 млрд евро

14 марта Reuters сообщило со ссылкой на документ для обсуждения, подготовленный дипломатической службой ЕС, что блок должен быть готов удвоить свою военную помощь Украине в этом году до 40 млрд евро, если это будет необходимо. Поскольку будущее поддержки республики со стороны США остается неопределенным, страны ЕС выразили широкую готовность продолжать поддерживать Киев, но дипломаты говорят, что несколько государств выступают против фиксированных целей, отмечает агентство.