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Каллас: ЕС нужно согласовать много деталей перед направлением Киеву 40 млрд евро

Ведомости

Евросоюзу (ЕС) предстоит согласовать множество деталей, прежде чем он сможет утвердить предложение о выделении Украине помощи на 40 млрд евро. Об этом сообщила евродипломатии Кая Каллас по прибытии на встречу руководителей МИД стран сообщества.

«Есть общая политическая поддержка [этого решения], но остается еще много деталей, которые надо согласовать. По этой теме еще должны высказаться министры обороны, и мы намерены выслушать их», – сказала Каллас (цитата по ТАСС).

14 марта Reuters сообщило со ссылкой на документ для обсуждения, подготовленный дипломатической службой ЕС, что блок должен быть готов удвоить свою военную помощь Украине в этом году до 40 млрд евро, если это будет необходимо. Поскольку будущее поддержки республики со стороны США остается неопределенным, страны ЕС выразили широкую готовность продолжать поддерживать Киев, но дипломаты говорят, что несколько государств выступают против фиксированных целей, отмечает агентство.

В начале февраля президент США Дональд Трамп заявил, что страны Евросоюза должны выделять на поддержку Украины по крайней мере столько же средств, сколько отправляет Вашингтон. В марте он распорядился временно приостановить военную помощь Украине после перепалки между ним и президентом республики Владимиром Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля, сообщали американские СМИ, ссылаясь на представителей администрации. Позже эту информацию также подтвердил «Ведомостям» представитель Пентагона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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