Безуглая: половина украинских самолетов сбивается своей же системой ПВО

11 марта украинское издание «Новости.Live» сообщило, что истребители F-16, которые были переданы Украине западными странами, уступают по характеристикам российским Су-35. Представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат указал на то, что F-16 недостаточно современные, чтобы противостоять российским Су-35 в воздухе один на один.