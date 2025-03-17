Безуглая: половина украинских самолетов сбивается своей же системой ПВО
Около половины украинских самолетов и вертолетов сбиваются в небе собственной системой противовоздушной обороны. Об этом сообщила в своем Telegram-канале народный депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
Парламентарий напомнила, что в августе 2024 г. сообщала о случае, когда украинский пилот, управляя американским истребителем F-16, был сбит украинской ПВО. Эта информация быстро распространилась в западных средствах массовой информации, однако Киев попытался опровергнуть эти сведения.
17 марта президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины летчику Алексею Месю «за личное мужество и героизм». Безуглая называет Меся одним из первых украинских пилотов, «который освоил F-16, но был сбит собственной ПВО».
11 марта украинское издание «Новости.Live» сообщило, что истребители F-16, которые были переданы Украине западными странами, уступают по характеристикам российским Су-35. Представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат указал на то, что F-16 недостаточно современные, чтобы противостоять российским Су-35 в воздухе один на один.