Песков назвал закрытие «Голоса Америки» внутренним суверенным делом США
Закрытие «Голоса Америки»
По его словам, им в России почти не интересовались. Кроме того, он отметил, что СМИ «сугубо пропагандистское» и «нас это особо не касается», добавил он.
16 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп приказал ликвидировать Агентство США по глобальным медиа (USAGM) – правительственную организацию, куда входят радиокомпании «Голос Америки» и «Радио Свободная Европа
14 марта конгресс США принял законопроект о финансировании работы правительства, после чего Трамп поручил своей администрации сократить функции нескольких агентств до минимума, требуемого законом.
9 февраля глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и бизнесмен Илон Маск призвал закрыть «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» и «Голос Америки», назвав их «сумасшедшими радикальными левыми», которые «разговаривают сами с собой» и сжигают ежегодно $1 млрд.