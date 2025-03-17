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Песков назвал закрытие «Голоса Америки» внутренним суверенным делом США

Ведомости

Закрытие «Голоса Америки» (считается в России иноагентом) – это внутреннее суверенное дело США. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, им в России почти не интересовались. Кроме того, он отметил, что СМИ «сугубо пропагандистское» и «нас это особо не касается», добавил он.

16 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп приказал ликвидировать Агентство США по глобальным медиа (USAGM) – правительственную организацию, куда входят радиокомпании «Голос Америки» и «Радио Свободная Европа (считается в России иноагентом) (организация признана нежелательной на территории РФ) / Радио Свобода» (считается иноагентом и признано нежелательным на территории РФ).

14 марта конгресс США принял законопроект о финансировании работы правительства, после чего Трамп поручил своей администрации сократить функции нескольких агентств до минимума, требуемого законом.

9 февраля глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и бизнесмен Илон Маск призвал закрыть «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» и «Голос Америки», назвав их «сумасшедшими радикальными левыми», которые «разговаривают сами с собой» и сжигают ежегодно $1 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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