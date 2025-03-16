«Голос Америки» и «Радио Свобода» приостановили работу после указа Трампа

«Голос Америки» и «Радио Свобода» приостановили работу после указа ТрампаПочти весь штат сотрудников отправлен в отпуск
Президент США Дональд Трамп приказал ликвидировать Агентство США по глобальным медиа (USAGM) – правительственную организацию, куда входят радиокомпания «Голос Америки»
14 марта конгресс США принял законопроект о финансировании работы правительства, после чего Трамп поручил своей администрации сократить функции нескольких агентств до минимума, требуемого законом, передает AP. В их числе было и USAGM, которое управляет «Голосом Америки», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», вещающим на страны Восточной Европы, а также «Радио Свободная Азия» и Radio Marti, которое транслирует новости на испанском языке на Кубе. В результате агентство прекратило выдачу грантов своим медиа, пишет Reuters.
Более 1300 человеков – почти весь штат сотрудников «Голоса Америки» – были отправлены в отпуск 15 марта, на следующей день после решения Трампа.
«Я глубоко опечален тем, что впервые за 83 года легендарный "Голос Америки" замолкает», – заявил Абрамовиц в сообщении на LinkedIn.
Согласно отчету конгресса, бюджет USAGM по итогам прошлого года составил $886 млн, были наняты около 3500 сотрудников. Главе бюро «Голоса Америки» в Сеуле Уильяму Галло закрыли доступ ко всем системам и счетам компании, сообщил он.
Решение американских властей раскритиковала базирующаяся в Париже организация «Репортеры без границ». Там заявили, что этот шаг «угрожает свободе прессы во всем мире и сводит на нет 80-летнюю историю Америки в поддержке свободного потока информации». Президент «Радио Свободная Азия» Бэй Фанг заявил, что прекращение финансирования стало «наградой диктаторам и деспотам», пишет Reuters.
Агентство США по глобальным медиа решило расторгнуть контракты с Associated Press, Reuters и Agence France-Presse (AFP) и сообщило своим журналистам о необходимости прекратить использование материалов информационных агентств, передает AP. Главой «Голоса Америки» была объявлена бывшая телеведущая и политик Кэри Лейк. Она заявила, что этот шаг сэкономит компании $53 млн. Она также описала USAGM как «гигантскую гниль и обузу для американских налогоплательщиков» и сказала, что его «невозможно спасти».
9 февраля глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и бизнесмен Илон Маск призвал закрыть «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» и «Голос Америки». По его словам, это просто «сумасшедшие радикальные левые», которые «разговаривают сами с собой и сжигают при этом $1 млрд в год из карманов американских налогоплательщиков».
5 февраля Маск назвал государственные расходы на СМИ растратой денег налогоплательщиков. Так он прокомментировал сообщение о том, что США выделяли миллионы долларов на агентство Associated Press в последние годы. 6 февраля американские власти прекратили финансирование The New York Times, Politico и Associated Press. Затем WikiLeaks со ссылкой на удаленный отчет USAID писал, что агентство финансировало девять из десяти украинских СМИ.
Минюст России внес «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» в реестр СМИ – иностранных агентов в 2017 г. Тогда же в список вошел «Голос Америки». В феврале 2024 г. Минюст включил «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» в перечень нежелательных организаций.