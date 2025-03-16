«Голос Америки» и «Радио Свобода» приостановили работу после указа Трампа

Агентство США по глобальным медиа решило расторгнуть контракты с Associated Press, Reuters и Agence France-Presse (AFP) и сообщило своим журналистам о необходимости прекратить использование материалов информационных агентств, передает AP. Главой «Голоса Америки» была объявлена бывшая телеведущая и политик Кэри Лейк. Она заявила, что этот шаг сэкономит компании $53 млн. Она также описала USAGM как «гигантскую гниль и обузу для американских налогоплательщиков» и сказала, что его «невозможно спасти».