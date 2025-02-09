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Маск призвал закрыть «Радио Свобода» и «Голос Америки»

Ведомости

Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и бизнесмен Илон Маск призвал закрыть «Радио Свободная Европа (организация признана нежелательной на территории РФ) / Радио Свобода» (считается в России иноагентом) и «Голос Америки» (считается в России иноагентом). Об этом он написал в социальной сети X.

«Да, закройте их. Европа теперь свободна (не считая удушающей бюрократии). Их больше никто не слушает», – отметил Маск.

По его словам, это просто «сумасшедшие радикальные левые», которые «разговаривают сами с собой и сжигают при этом $1 млрд в год из карманов американских налогоплательщиков».

5 февраля Маск назвал государственные расходы на СМИ растратой денег налогоплательщиков. Так он прокомментировал пост о том, что США выделяли миллионы долларов на агентство Associated Press в последние годы. 6 февраля американские власти прекратили финансирование The New York Times, Politico и Associated Press. Затем WikiLeaks со ссылкой на удаленный отчет USAID писал, что агентство финансировало девять из десяти украинских СМИ.

Минюст России внес «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» в реестр СМИ – иностранных агентов в 2017 г. Тогда же в список вошел «Голос Америки». В феврале 2024 г. Минюст включил «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» в перечень нежелательных организаций.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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