Маск призвал закрыть «Радио Свобода» и «Голос Америки»

5 февраля Маск назвал государственные расходы на СМИ растратой денег налогоплательщиков. Так он прокомментировал пост о том, что США выделяли миллионы долларов на агентство Associated Press в последние годы. 6 февраля американские власти прекратили финансирование The New York Times, Politico и Associated Press. Затем WikiLeaks со ссылкой на удаленный отчет USAID писал, что агентство финансировало девять из десяти украинских СМИ.