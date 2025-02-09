Маск призвал закрыть «Радио Свобода» и «Голос Америки»
Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и бизнесмен Илон Маск призвал закрыть «Радио Свободная Европа
«Да, закройте их. Европа теперь свободна (не считая удушающей бюрократии). Их больше никто не слушает», – отметил Маск.
По его словам, это просто «сумасшедшие радикальные левые», которые «разговаривают сами с собой и сжигают при этом $1 млрд в год из карманов американских налогоплательщиков».
5 февраля Маск назвал государственные расходы на СМИ растратой денег налогоплательщиков. Так он прокомментировал пост о том, что США выделяли миллионы долларов на агентство Associated Press в последние годы. 6 февраля американские власти прекратили финансирование The New York Times, Politico и Associated Press. Затем WikiLeaks со ссылкой на удаленный отчет USAID писал, что агентство финансировало девять из десяти украинских СМИ.