Песков выступил против ограничений работы журналистов за содержание вопросов

Песков при этом отметил, что журналист помимо работы в «Известиях» сотрудничает и с израильскими СМИ. Он напомнил, что каждая страна отдельно регулирует режим посещения журналистами мероприятий на высоком уровне и у каждой страны есть свои нормы и правила по аккредитации прессы.