Песков выступил против ограничений работы журналистов за содержание вопросов
Кремль выступает против ограничений работы журналистов за содержание вопросов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предполагаемое ограничение Израилем работы журналиста «Известий» Никиты Кулюхина после вопроса об Украине.
«Если этот запрет действительно связан с попыткой журналиста поднять ту или иную тему, то, конечно, мы призываем наших партнеров в Израиле, наших израильских друзей пересмотреть это решение», – сказал он.
Песков при этом отметил, что журналист помимо работы в «Известиях» сотрудничает и с израильскими СМИ. Он напомнил, что каждая страна отдельно регулирует режим посещения журналистами мероприятий на высоком уровне и у каждой страны есть свои нормы и правила по аккредитации прессы.
17 марта «Известия» сообщили, что МИД Израиля ограничил работу журналиста Кулюхина после вопроса вопроса об Украине и неонацизме. Кулюхин задал вопрос, будет ли Израиль осуждать Киев за восхваление пособников нацистов времен Холокоста. Предположительно, этот вопрос был задан на пресс-конференции с главой МИД Израиля Гидеоном Сааром 4 марта. Израильский министр тогда заявил, что проверит эту информация.
Израильские власти пока не комментировали ситуацию. О том что предполагаемые ограничения связаны с именно вопросом, сообщил только сам Кулюхин.