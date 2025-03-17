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Песков выступил против ограничений работы журналистов за содержание вопросов

Ведомости

Кремль выступает против ограничений работы журналистов за содержание вопросов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предполагаемое ограничение Израилем работы журналиста «Известий» Никиты Кулюхина после вопроса об Украине.

«Если этот запрет действительно связан с попыткой журналиста поднять ту или иную тему, то, конечно, мы призываем наших партнеров в Израиле, наших израильских друзей пересмотреть это решение», – сказал он.

Песков при этом отметил, что журналист помимо работы в «Известиях» сотрудничает и с израильскими СМИ. Он напомнил, что каждая страна отдельно регулирует режим посещения журналистами мероприятий на высоком уровне и у каждой страны есть свои нормы и правила по аккредитации прессы.

17 марта «Известия» сообщили, что МИД Израиля ограничил работу журналиста Кулюхина после вопроса вопроса об Украине и неонацизме. Кулюхин задал вопрос, будет ли Израиль осуждать Киев за восхваление пособников нацистов времен Холокоста. Предположительно, этот вопрос был задан на пресс-конференции с главой МИД Израиля Гидеоном Сааром 4 марта. Израильский министр тогда заявил, что проверит эту информация.

Израильские власти пока не комментировали ситуацию. О том что предполагаемые ограничения связаны с именно вопросом, сообщил только сам Кулюхин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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