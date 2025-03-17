Израиль ограничил работу журналиста «Известий» после вопроса об Украине
МИД Израиля ограничил работу журналиста «Известий» Никиты Кулюхина. По заявлению корреспондента, которое приводит издание, это произошло после вопроса об Украине и неонацизме.
Кулюхин, как следует из сообщения, задал вопрос, будет ли Израиль осуждать Киев за восхваление пособников нацистов времен Холокоста. «Мне кажется, сейчас они не хотят на это отвечать из-за того, что они боятся, скорее всего, международного скандала. Эта их повестка, я думаю, неправильная из-за того, что израильскому правительству надо все время бороться с антисемитизмом и с неонацизмом», – сказал он.
Журналист также посчитал, что он задал «неудобные вопросы» и Израилю «проще отстранить от работы» такого репортера. Он также удивился, что других представителей прессы не интересовал вопрос восхваления лидера ОУН (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) Степана Бандеры на Украине. Кулюхин намерен подать в суд и потребовать выплаты компенсации.
В мае 2022 г. МИД России обвинил Израиль в поддержке «неонацистского режима в Киеве». Реакция Москвы была связана с критикой Израилем слов министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Тогда российский глава МИДа заявил о президенте Украины Владимире Зеленском, что «тот факт, что он еврей, не отменяет наличия нацистских элементов в его стране», и сообщил, что «в Адольфе Гитлере тоже была еврейская кровь».
После этого МИД Израиля вызвал посла России Анатолия Викторова на встречу для разъяснительной беседы. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид тогда осудил слова Лаврова, назвав их «ужасной исторической ошибкой».