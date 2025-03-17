Израиль ограничил работу журналиста «Известий» после вопроса об Украине

Кулюхин, как следует из сообщения, задал вопрос, будет ли Израиль осуждать Киев за восхваление пособников нацистов времен Холокоста. «Мне кажется, сейчас они не хотят на это отвечать из-за того, что они боятся, скорее всего, международного скандала. Эта их повестка, я думаю, неправильная из-за того, что израильскому правительству надо все время бороться с антисемитизмом и с неонацизмом», – сказал он.