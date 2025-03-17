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Израиль ограничил работу журналиста «Известий» после вопроса об Украине

Ведомости

МИД Израиля ограничил работу журналиста «Известий» Никиты Кулюхина. По заявлению корреспондента, которое приводит издание, это произошло после вопроса об Украине и неонацизме.

Кулюхин, как следует из сообщения, задал вопрос, будет ли Израиль осуждать Киев за восхваление пособников нацистов времен Холокоста. «Мне кажется, сейчас они не хотят на это отвечать из-за того, что они боятся, скорее всего, международного скандала. Эта их повестка, я думаю, неправильная из-за того, что израильскому правительству надо все время бороться с антисемитизмом и с неонацизмом», – сказал он.

Журналист также посчитал, что он задал «неудобные вопросы» и Израилю «проще отстранить от работы» такого репортера. Он также удивился, что других представителей прессы не интересовал вопрос восхваления лидера ОУН (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) Степана Бандеры на Украине. Кулюхин намерен подать в суд и потребовать выплаты компенсации.

В мае 2022 г. МИД России обвинил Израиль в поддержке «неонацистского режима в Киеве». Реакция Москвы была связана с критикой Израилем слов министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Тогда российский глава МИДа заявил о президенте Украины Владимире Зеленском, что «тот факт, что он еврей, не отменяет наличия нацистских элементов в его стране», и сообщил, что «в Адольфе Гитлере тоже была еврейская кровь».

После этого МИД Израиля вызвал посла России Анатолия Викторова на встречу для разъяснительной беседы. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид тогда осудил слова Лаврова, назвав их «ужасной исторической ошибкой».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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