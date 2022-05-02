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МИД Израиля вызвал посла России из-за «возмутительных» слов Лаврова

Ведомости

Министерство иностранных дел Израиля вызвало посла России Анатолия Викторова на встречу для разъяснительной беседы после высказываний главы российского МИДа Сергея Лаврова о евреях, говорится в заявлении пресс-секретаря израильского ведомства.

«Вследствие возмутительных высказываний министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова МИД Израиля вызвал посла РФ в Израиле для разъяснительной беседы с заместителем гендиректора МИД по Евразии», — сообщил МИД Израиля.

Перед этим ведомство процитировало слова министра иностранных дел Израиля Яира Лапида. Он счел непростительными и возмутительными высказывания Лаврова и назвал их «ужасной исторической ошибкой».

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«Евреи не убивали себя во время Холокоста. Обвинение самих евреев в антисемитизме — это самый низменный уровень расизма в отношении евреев», — сказал Лапид.

По данным газеты The Jerusalem Post, МИД Израиля вызвал посла РФ после интервью Лаврова итальянским СМИ 1 мая, где тот заявил, что Адольф Гитлер был евреем. О президенте Украины Владимире Зеленском он сказал, что «тот факт, что он еврей, не отменяет наличия нацистских элементов в его стране», отмечает газета.

«Я считаю, что в Адольфе Гитлере тоже была еврейская кровь», — сказал Лавров.

В интервью итальянской телекомпании Mediaset Лавров также заявил, что Россия не собирается искусственно заканчивать военную операцию на Украине ко Дню Победы. «Наши военные не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату, включая День Победы. Будем торжественно отмечать 9 Мая, как это делаем всегда», — сказал министр (цитата по ТАСС).

В задачи спецоперации входят защита и обеспечение безопасности мирных граждан, напомнил Лавров. Помимо этого важно отсутствие «каких-либо угроз, связанных с наступательными вооружениями и нацификацией, которую на Западе активно пытаются преуменьшать». Глава МИДа сказал, что он смотрел репортажи по NBC и читал статьи National Interest, в которых публикуют «предостережения от того, чтобы заигрывать с нацистами, как в 1935-1938 годах».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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