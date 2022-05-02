МИД Израиля вызвал посла России из-за «возмутительных» слов Лаврова

В задачи спецоперации входят защита и обеспечение безопасности мирных граждан, напомнил Лавров. Помимо этого важно отсутствие «каких-либо угроз, связанных с наступательными вооружениями и нацификацией, которую на Западе активно пытаются преуменьшать». Глава МИДа сказал, что он смотрел репортажи по NBC и читал статьи National Interest, в которых публикуют «предостережения от того, чтобы заигрывать с нацистами, как в 1935-1938 годах».