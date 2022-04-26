Газета
Политика

Лавров заявил о наступлении момента истины в международных отношениях

Ведомости

Мировое сообщество сейчас переживает момент истины, решая вопрос о том, будет ли человечество жить на основе Устава ООН или смирится с диктатом отдельной страны с группой сателлитов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. 

«Мы сейчас находимся на таком этапе развития международных отношений, когда наступает момент истины: либо мы все смиримся, что кто-то в одиночку с группой своих сателлитов решает, как будет жить человечество, либо человечество будет жить на основе Устава ООН», — подчеркнул Лавров по итогам переговоров с генсеком ООН Антониу Гутерришем (цитата по ТАСС).

По словам главы МИДа, попытки создания альтернативных партнерств и альянсов для обсуждения ключевых вопросов международной политики вне рамок универсальных форматов под эгидой ООН противоречат уставу Всемирной организации. В этом контексте дипломат напомнил об инициативе Франции и Германии по созданию альянса мультилатералистов и саммите демократии в США. «ООН была создана на основе суверенного равенства государств. Это записано в Уставе ООН, об этом нужно напоминать, и мы будем чаще это делать», — заключил Лавров.

Гутерриш, в свою очередь, заявил, что ООН заинтересована в мирном урегулировании конфликта на Украине. Он также отметил, что знает о претензиях России, но выразил мнение, что решать спорные вопросы нужно в рамках предусмотренных ООН механизмов.

19 апреля генсек направил письма в постоянные представительства Российской Федерации и Украины. В этих письмах Гутерриш попросил Путина принять его в Москве, а президента Украины Владимира Зеленского – в Киеве.

26 апреля Гутерриш и Лавров провели переговоры в Москве. В этот же день генсекретарь ООН должен встретиться с Путиным. Затем он посетит Киев, где проведет переговоры с Зеленским. Как сообщали в ООН, с помощью этих встреч Гутерриш хочет понять, «какого прогресса можно добиться» в разрешении ситуации на Украине.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных