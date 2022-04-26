Лавров заявил о наступлении момента истины в международных отношениях
Мировое сообщество сейчас переживает момент истины, решая вопрос о том, будет ли человечество жить на основе Устава ООН или смирится с диктатом отдельной страны с группой сателлитов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Мы сейчас находимся на таком этапе развития международных отношений, когда наступает момент истины: либо мы все смиримся, что кто-то в одиночку с группой своих сателлитов решает, как будет жить человечество, либо человечество будет жить на основе Устава ООН», — подчеркнул Лавров по итогам переговоров с генсеком ООН Антониу Гутерришем (цитата по ТАСС).
По словам главы МИДа, попытки создания альтернативных партнерств и альянсов для обсуждения ключевых вопросов международной политики вне рамок универсальных форматов под эгидой ООН противоречат уставу Всемирной организации. В этом контексте дипломат напомнил об инициативе Франции и Германии по созданию альянса мультилатералистов и саммите демократии в США. «ООН была создана на основе суверенного равенства государств. Это записано в Уставе ООН, об этом нужно напоминать, и мы будем чаще это делать», — заключил Лавров.
Гутерриш, в свою очередь, заявил, что ООН заинтересована в мирном урегулировании конфликта на Украине. Он также отметил, что знает о претензиях России, но выразил мнение, что решать спорные вопросы нужно в рамках предусмотренных ООН механизмов.
19 апреля генсек направил письма в постоянные представительства Российской Федерации и Украины. В этих письмах Гутерриш попросил Путина принять его в Москве, а президента Украины Владимира Зеленского – в Киеве.
26 апреля Гутерриш и Лавров провели переговоры в Москве. В этот же день генсекретарь ООН должен встретиться с Путиным. Затем он посетит Киев, где проведет переговоры с Зеленским. Как сообщали в ООН, с помощью этих встреч Гутерриш хочет понять, «какого прогресса можно добиться» в разрешении ситуации на Украине.