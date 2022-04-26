Лавров заявил о наступлении момента истины в международных отношениях

По словам главы МИДа, попытки создания альтернативных партнерств и альянсов для обсуждения ключевых вопросов международной политики вне рамок универсальных форматов под эгидой ООН противоречат уставу Всемирной организации. В этом контексте дипломат напомнил об инициативе Франции и Германии по созданию альянса мультилатералистов и саммите демократии в США. «ООН была создана на основе суверенного равенства государств. Это записано в Уставе ООН, об этом нужно напоминать, и мы будем чаще это делать», — заключил Лавров.