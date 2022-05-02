Лавров исключил «искусственное» окончание спецоперации на Украине к 9 мая
Россия не собирается искусственно заканчивать военную операцию на Украине ко Дню Победы, темпы спецоперации зависят прежде всего от «необходимости минимизировать любые риски для гражданского населения и российских военнослужащих», заявил в интервью итальянской телекомпании Mediaset министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Наши военные не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату, включая День Победы. Будем торжественно отмечать 9 Мая, как это делаем всегда», — сказал министр (цитата по ТАСС).
В задачи спецоперации входят защита и обеспечение безопасности мирных граждан, напомнил Лавров. Помимо этого важно отсутствие «каких-либо угроз, связанных с наступательными вооружениями и нацификацией, которую на Западе активно пытаются преуменьшать». Глава МИДа сказал, что он смотрел репортажи по NBC и читал статьи National Interest, в которых публикуют «предостережения от того, чтобы заигрывать с нацистами, как в 1935-1938 годах».
В конце апреля Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что спецоперация российских войск на территории Украины закончится, когда будут достигнуты все поставленные цели. Таким образом он ответил на вопрос журналиста о том, может ли спецоперация закончиться к 9 мая. По его словам, переговоры с украинской стороной затянулись из-за непоследовательной позиции Киева.
«Если бы они были честными переговорщиками, если бы они были привержены тому, с чем они шаг за шагом соглашались, мы могли бы значительно продвинуться в этих переговорах», — добавил он. Украина следует «инструкциям из Вашингтона», которые призывают ее затягивать дипломатический процесс.
Директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук ранее заявил, что спецоперация завершится тогда, когда угрозы для России из-за освоения Украины НАТО будут устранены. «Специальная военная операция завершится тогда, когда будут выполнены ее задачи. В их числе защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, а также устранение угроз России, исходивших с украинской территории из-за ее освоения странами НАТО», — подчеркивал Полищук.
26 апреля в ходе встречи с генсеком ООН Антониу Гутерришем президент России Владимир Путин заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной. По его словам, Москва рассчитывает на достижение договоренностей дипломатическим путем, несмотря на военную операцию.
В середине апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что события в Буче серьезным образом сужают возможность поиска мирного урегулирования российско-украинских противоречий. 3 апреля западные СМИ, а также украинские власти опубликовали кадры из города Буча в Киевской области, которые якобы свидетельствуют о преступлениях российских войск. Минобороны России опровергло обвинения и назвало публикацию видео провокацией, организованной после вывода российских войск из города для того, чтобы очернить страну.