«Если бы они были честными переговорщиками, если бы они были привержены тому, с чем они шаг за шагом соглашались, мы могли бы значительно продвинуться в этих переговорах», — добавил он. Украина следует «инструкциям из Вашингтона», которые призывают ее затягивать дипломатический процесс.