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Лавров назвал условия окончания спецоперация на Украине

Ведомости

Спецоперация российских войск на территории Украины закончится, когда будут достигнуты все поставленные цели, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya. 

«Она будет завершена, как только цели, которые я уже описал вам, будут реализованы и достигнуты», — отметил Лавров, Таким образом он ответил на вопрос журналиста о том, может ли спецоперация закончиться к 9 мая. Глава российского МИДа также затронул тему переговоров с украинской стороной. По его словам, они затянулись из-за непоследовательной позиции Киева. 

«Если бы они были честными переговорщиками, если бы они были привержены тому, с чем они шаг за шагом соглашались, мы могли бы значительно продвинуться в этих переговорах», - добавил он. Украина следует «инструкциям из Вашингтона», которые призывают ее затягивать дипломатический процесс. 

Директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук ранее заявил, что спецоперация завершится тогда, когда угрозы для России из-за освоения Украины НАТО будут устранены. «Специальная военная операция завершится тогда, когда будут выполнены ее задачи. В их числе защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, а также устранение угроз России, исходивших с украинской территории из-за ее освоения странами НАТО», — подчеркивал Полищук. 

26 апреля в ходе встречи с генсеком ООН Антониу Гутерришем президент России Владимир Путин заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной. По его словам, Москва рассчитывает на достижение договоренностей дипломатическим путем, несмотря на военную операцию.

С конца февраля Москва и Киев провели несколько раундов переговоров в Белоруссии и Турции. 29 марта Киев передал Москве письменные предложения по будущему мирному соглашению и предложил установить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус страны в обмен на международные гарантии безопасности. Однако потом Украина решила пересмотреть свою позицию. Российская сторона также передала Украине свой проект, однако пока не получила ответа, подчеркивала ранее официальный представитель МИД Мария Захарова.

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР 22 февраля. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных