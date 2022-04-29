Лавров назвал условия окончания спецоперация на Украине

«Она будет завершена, как только цели, которые я уже описал вам, будут реализованы и достигнуты», — отметил Лавров, Таким образом он ответил на вопрос журналиста о том, может ли спецоперация закончиться к 9 мая. Глава российского МИДа также затронул тему переговоров с украинской стороной. По его словам, они затянулись из-за непоследовательной позиции Киева.