Москва не получила от Киева ответ на предложения по мирному соглашению

«На сегодняшнее утро, на момент подготовки к нашему брифингу, ответа российская сторона не получила», — заявила Захарова (цитата по ТАСС). Поведение украинской стороны на переговорах удручает и свидетельствует о ее истинном отношении к процессу, добавила она. Захарова заявила, что Киев официально не выходил из переговорного процесса с Россией.