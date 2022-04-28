Москва не получила от Киева ответ на предложения по мирному соглашению
Российская сторона пока что не получила ответа Киева на свои предложения по проекту мирного соглашения, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Москва направила свои предложения 15 апреля.
«На сегодняшнее утро, на момент подготовки к нашему брифингу, ответа российская сторона не получила», — заявила Захарова (цитата по ТАСС). Поведение украинской стороны на переговорах удручает и свидетельствует о ее истинном отношении к процессу, добавила она. Захарова заявила, что Киев официально не выходил из переговорного процесса с Россией.
26 апреля в ходе встречи с генсеком ООН Антониу Гутерришем президент России Владимир Путин заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной. По его словам, Москва рассчитывает на достижение договоренностей дипломатическим путем, несмотря на военную операцию.
С конца февраля Москва и Киев провели несколько раундов переговоров в Белоруссии и Турции. 29 марта Киев передал Москве письменные предложения по будущему мирному соглашению и предложил установить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус страны в обмен на международные гарантии безопасности. Однако потом Украина решила пересмотреть свою позицию.