Путин: Россия не отказывается от переговоров с Украиной

«Но, к сожалению, после достижения этих договоренностей и после наших, на мой взгляд, достаточно ясно продемонстрированных намерений создать благоприятные условия для продолжения переговоров мы столкнулись с провокацией в населенном пункте Буча, к которой российская армия не имеет никакого отношения», — добавил Путин. Он подчеркнул, что Москва знает, кто и какими средствами готовил эту провокацию.