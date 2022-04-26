Путин: Россия не отказывается от переговоров с Украиной
Российская сторона не отказывается от переговоров с Киевом и рассчитывает на достижение договоренностей дипломатическим путем, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем.
«Несмотря на то, что идет военная операция, мы тем не менее все-таки рассчитываем на то, что нам удастся достичь договоренностей и на дипломатическом треке — мы ведем переговоры, не отказываемся от них», — заявил Путин (цитата по ТАСС).
Он отметил, что на переговорах в Стамбуле делегациям удалось добиться «достаточно серьезного прорыва»: тогда Киев не стал связывать требования международной безопасности Украины с понятием «международно признанные границы» страны, то есть вынес за скобки Крым, Севастополь, ДНР и ЛНР с определенными оговорками.
«Но, к сожалению, после достижения этих договоренностей и после наших, на мой взгляд, достаточно ясно продемонстрированных намерений создать благоприятные условия для продолжения переговоров мы столкнулись с провокацией в населенном пункте Буча, к которой российская армия не имеет никакого отношения», — добавил Путин. Он подчеркнул, что Москва знает, кто и какими средствами готовил эту провокацию.
С конца февраля Москва и Киев провели несколько раундов переговоров в Белоруссии и Турции. 29 марта Киев передал Москве письменные предложения по будущему мирному соглашению и предложил установить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус страны в обмен на международные гарантии безопасности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона 15 апреля передала Киеву письменный ответ на его предложения, но пока не получила реакции.
3 апреля западные СМИ опубликовали фото и видео из украинской Бучи, которые якобы доказывают причастность российских военных к убийствам мирных жителей. После публикации западные страны ввели новые санкции в отношении России и провели новые высылки российских дипломатов из своих столиц. Минобороны России отвергло обвинения и назвало видеозаписи провокацией, организованной после выхода российских военных из города. Россия дважды запрашивала заседания Совбеза ООН по ситуации в Буче, однако оба раза ей отказали.
29 марта в Стамбуле прошли переговоры делегаций России и Украины. Киев по их итогам передал российской стороне письменные предложения по будущему мирному соглашению. Россия в свою очередь объявила об отводе войск с киевского и черниговского направлений. Однако позже Украина отказалась от своих предложений.