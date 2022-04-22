Лавров: переговоры между Россией и Украиной застопорились
Переговоры по урегулированию ситуации между Москвой и Киевом «застопорились», Россия не получила ответа на свои предложения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Сейчас они (переговоры) застопорились, потому что дней пять назад очередное предложение, которое мы передали украинским переговорщикам, которое было сформулировано с учетом их поступивших на тот момент комментариев, оно остается без ответа», — подчеркнул Лавров (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, когда у президента Украины Владимира Зеленого спросили, получила ли Киев предложения Москвы, то он ответил, что они «ничего не получали». «Насколько он владеет ситуацией – не мне судить, но это просто характеристика того, где находится процесс под названием «переговоры»», — заключил глава МИД.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва потеряла доверие к украинским переговорщикам, потому что те постоянно меняют свою позицию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что динамика работы украинской делегации «оставляет желать лучшего».
29 марта Киев передал Москве письменные предложения по будущему мирному соглашению и предложил установить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус страны в обмен на международные гарантии безопасности. Затем Захарова сообщила, что российская сторона 15 апреля передала Киеву письменный ответ на его предложения, но пока не получила реакции.
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с председателем Евросовета Шарлем Мишелем отметил, что возможность организации встречи с Зеленским зависит от результатов российско-украинских переговоров по урегулированию ситуации. Он также отметил, что украинская сторона «проявляет непоследовательность» и не готова искать взаимоприемлемые решения.