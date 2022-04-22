Лавров: переговоры между Россией и Украиной застопорились

По его словам, когда у президента Украины Владимира Зеленого спросили, получила ли Киев предложения Москвы, то он ответил, что они «ничего не получали». «Насколько он владеет ситуацией – не мне судить, но это просто характеристика того, где находится процесс под названием «переговоры»», — заключил глава МИД.