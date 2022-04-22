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Путин назвал Мишелю условие для проведения встречи с Зеленским

Ведомости

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре заявил председателю Евросовета Шарлю Мишелю, что возможность организации встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским зависит от результатов российско-украинских переговоров по урегулированию ситуации, сообщила пресс-служба Кремля.

«Реагируя на призыв Шарля Мишеля провести прямой контакт с Владимиром Зеленским, президент России вновь подтвердил известную позицию на этот счет, отметив, что такая возможность зависит, в частности, от конкретных результатов на ведущихся переговорах российских и украинских представителей, в ходе которых украинская сторона проявляет непоследовательность и не готова искать взаимоприемлемые решения», — сообщили в Кремле.

В разговоре с Мишелем Путин оценил ход спецоперации на Украине. Он рассказал, что отдал приказ отменить штурм завода «Азовсталь» в Мариуполе из соображений гуманности. Военнослужащим ВСУ, нацбатальонов и иностранным наемникам, которые сдадутся в плен, гарантируются жизнь и достойное обращение, однако Киев «не спешит воспользоваться этой возможностью». Также президент рассказал о мерах по защите гражданского населения, ежедневном открытии гуманитарных коридоров и объявлении режима тишины для эвакуации мирных жителей.

Ранее сегодня Мишель сообщил, что в ходе разговора с Путиным призвал его организовать гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения из Мариуполя и других украинских городов. 

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва потеряла доверие к украинским переговорщикам, потому что те постоянно меняют свою позицию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что динамика работы украинской делегации «оставляет желать лучшего». 29 марта Киев передал Москве письменные предложения по будущему мирному соглашению и предложил установить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус страны в обмен на международные гарантии безопасности. Затем Захарова сообщила, что российская сторона 15 апреля передала Киеву письменный ответ на его предложения, но пока не получила реакции.

Ранее по теме: Минобороны обвинило Украину в срыве гуманитарной операции на «Азовстали»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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