Путин назвал Мишелю условие для проведения встречи с Зеленским

В разговоре с Мишелем Путин оценил ход спецоперации на Украине. Он рассказал, что отдал приказ отменить штурм завода «Азовсталь» в Мариуполе из соображений гуманности. Военнослужащим ВСУ, нацбатальонов и иностранным наемникам, которые сдадутся в плен, гарантируются жизнь и достойное обращение, однако Киев «не спешит воспользоваться этой возможностью». Также президент рассказал о мерах по защите гражданского населения, ежедневном открытии гуманитарных коридоров и объявлении режима тишины для эвакуации мирных жителей.