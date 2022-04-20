Минобороны обвинило Украину в срыве гуманитарной операции на «Азовстали»
Украинские власти сорвали гуманитарную операцию российских войск, которые открыли гуманитарный коридор для эвакуации с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе мирных жителей, которые, по заявлениям Киева, там находятся. Также российская сторона предложила находящимся там украинским военным, членам нацбатов и наемникам сложить оружие и сдаться, однако, как сообщает межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию, гуманитарным коридором никто не воспользовался.
«Вынуждены констатировать, что заявленная гуманитарная операция киевскими властями цинично сорвана, указанным коридором никто не воспользовался. Командиры националистических батальонов очередную возможность спасти себя и жизни подчиненных не использовали», — говорится в сообщении.
Гуманитарный коридор для эвакуации из «Азовстали» был открыт сегодня с 14:00 мск. Как отмечается в сообщении, «киевские власти проигнорировали российские инициативы, проявили бесчеловечное отношение к украинским военнослужащим и не отдали им единственно правильный приказ – прекратить бессмысленное сопротивление и сложить оружие».
В Минобороны также подчеркнули, что Вооруженные силы России совместно с формированиями Донецкой и Луганской народных республик соблюдают «режим тишины» на всех маршрутах, которые предоставляются для эвакуации мирного населения в районах проведения боевых действий.
После срыва гуманитарной операции Минобороны РФ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять пленных граждан России на своих военных, которые все еще находятся в Мариуполе. «Мы готовы к разным форматам обмена наших людей на российских людей, российских военных <...> Мы готовы ради наших людей как военных, так и гражданских на любой формат обмена <...> Готовы к диалогу», — заявил Зеленский (цитата по ТАСС).
16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что вся городская территория Мариуполя освобождена от украинских военных, наемников и националистов. Остатки украинских сил заблокированы на комбинате «Азовсталь». Ранее они предпринимали несколько попыток вырваться оттуда, но все они оказались безуспешными.