Минобороны обвинило Украину в срыве гуманитарной операции на «Азовстали»

После срыва гуманитарной операции Минобороны РФ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять пленных граждан России на своих военных, которые все еще находятся в Мариуполе. «Мы готовы к разным форматам обмена наших людей на российских людей, российских военных <...> Мы готовы ради наших людей как военных, так и гражданских на любой формат обмена <...> Готовы к диалогу», — заявил Зеленский (цитата по ТАСС).