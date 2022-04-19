СМИ: более 100 мирных жителей вышли с территории у «Азовстали» в Мариуполе
120 мирных жителей вышли из домов у КПП металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе, который штурмуют подразделения ВС России и народной милиции ДНР, сообщил «Первый канал».
«По коротким гуманитарным коридорам 120 человек гражданских вышли из домов, которые находятся прямо у КПП "Азовстали»», — сообщил Первый канал (цитата по «Интерфаксу»). Канал показал кадры выходящих с территории завода мирных жителей.
Корреспондент телеканала «Россия 24» заявил со ссылкой на администрацию ДНР, что гуманитарными коридорами, которые открыли для бойцов ВСУ и нацбатальонов, никто не воспользовался.
Ранее представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что спецгруппы начали штурм завода «Азовсталь» в Мариуполе при поддержке авиации и артиллерии ВС России. Он отметил, что жилые кварталы Мариуполя полностью контролируются силами ДНР.