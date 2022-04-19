СМИ: более 100 мирных жителей вышли с территории у «Азовстали» в Мариуполе

ТАСС сообщил со ссылкой на источник в силовых структурах ДНР, что 120 мирных жителей, которые прятались в подвале в районе проходной «Азовстали», вышли к военным ДНР. Представитель силового ведомства ДНР сообщил «РИА Новостям», что люди были выведены в безопасное место.