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СМИ: более 100 мирных жителей вышли с территории у «Азовстали» в Мариуполе

Ведомости

120 мирных жителей вышли из домов у КПП металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе, который штурмуют подразделения ВС России и народной милиции ДНР, сообщил «Первый канал».

«По коротким гуманитарным коридорам 120 человек гражданских вышли из домов, которые находятся прямо у КПП "Азовстали»», — сообщил Первый канал (цитата по «Интерфаксу»). Канал показал кадры выходящих с территории завода мирных жителей.

Корреспондент телеканала «Россия 24» заявил со ссылкой на администрацию ДНР, что гуманитарными коридорами, которые открыли для бойцов ВСУ и нацбатальонов, никто не воспользовался. 

ТАСС сообщил со ссылкой на источник в силовых структурах ДНР, что 120 мирных жителей, которые прятались в подвале в районе проходной «Азовстали», вышли к военным ДНР. Представитель силового ведомства ДНР сообщил «РИА Новостям», что люди были выведены в безопасное место. 

Ранее представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что спецгруппы начали штурм завода «Азовсталь» в Мариуполе при поддержке авиации и артиллерии ВС России. Он отметил, что жилые кварталы Мариуполя полностью контролируются силами ДНР. 

Ранее по теме: Минобороны РФ объявило об открытии гуманитарного коридора из «Азовстали»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных