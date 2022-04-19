Минобороны РФ объявило об открытии гуманитарного коридора из «Азовстали»

Во время работы гуманитарных коридоров российские военные и подразделения ДНР по всему периметру «Азовстали» отойдут на безопасное расстояние. В рамках коридора будут организованы три гуманитарные колонны — по западному, восточному и северному направлениям. В составе каждой колонны будет по 30 автобусов и автомобилей для перевозки людей, по 10 машин скорой помощи с врачебно-сестринскими бригадами. Кроме того, на всех трех направлениях развернуты пункты встречи и временного размещения, организованы пункты питания и оказания первичной медицинской помощи, подчеркнули в Минобороны.