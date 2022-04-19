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Минобороны РФ объявило об открытии гуманитарного коридора из «Азовстали»

Ведомости

Минобороны России объявило об открытии гуманитарного коридора для выхода украинских сил с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ, генерал-полковник Михаил Мизинцев. Коридор открыт с 14:00 мск.

По словам Мизинцева, российская сторона приняла такое решение из-за «катастрофического положения» на металлургическом комбинате «Азовсталь», а также гуманных принципов. «Вооруженные Силы (ВС) России в очередной раз предлагают боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам с 12:00 мск 19 апреля 2022 г. прекратить любые боевые действия и сложить оружие. Всем, сложившим оружие, гарантируется сохранение жизни», — подчеркнуто в сообщении оборонного ведомства. Мизинцев отметил, что соответствующее заявление было доведено до украинской стороны через вице-премьера Ирину Верещук.

Во время работы гуманитарных коридоров российские военные и подразделения ДНР по всему периметру «Азовстали» отойдут на безопасное расстояние. В рамках коридора будут организованы три гуманитарные колонны — по западному, восточному и северному направлениям. В составе каждой колонны будет по 30 автобусов и автомобилей для перевозки людей, по 10 машин скорой помощи с врачебно-сестринскими бригадами. Кроме того, на всех трех направлениях развернуты пункты встречи и временного размещения, организованы пункты питания и оказания первичной медицинской помощи, подчеркнули в Минобороны.

Ранее сегодня глава МИД России Сергей Лавров объявил о начале следующего этапа специальной военной операции на Украине. По его словам, она направлена прежде всего на освобождение Донецкой и Луганской народных республик. Представитель военного ведомства ДНР Эдуард Басурин сообщил о том, что войска республики частично приступили к штурму территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Как ранее сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков, остатки украинской группировки в Мариуполе заблокированы на территории комбината «Азовсталь», остальная территория города полностью зачищена.

Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

Ранее по теме: Лавров объявил о начале «следующей фазы» спецоперации на Украине

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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