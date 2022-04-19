Минобороны РФ объявило об открытии гуманитарного коридора из «Азовстали»
Минобороны России объявило об открытии гуманитарного коридора для выхода украинских сил с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ, генерал-полковник Михаил Мизинцев. Коридор открыт с 14:00 мск.
По словам Мизинцева, российская сторона приняла такое решение из-за «катастрофического положения» на металлургическом комбинате «Азовсталь», а также гуманных принципов. «Вооруженные Силы (ВС) России в очередной раз предлагают боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам с 12:00 мск 19 апреля 2022 г. прекратить любые боевые действия и сложить оружие. Всем, сложившим оружие, гарантируется сохранение жизни», — подчеркнуто в сообщении оборонного ведомства. Мизинцев отметил, что соответствующее заявление было доведено до украинской стороны через вице-премьера Ирину Верещук.
Во время работы гуманитарных коридоров российские военные и подразделения ДНР по всему периметру «Азовстали» отойдут на безопасное расстояние. В рамках коридора будут организованы три гуманитарные колонны — по западному, восточному и северному направлениям. В составе каждой колонны будет по 30 автобусов и автомобилей для перевозки людей, по 10 машин скорой помощи с врачебно-сестринскими бригадами. Кроме того, на всех трех направлениях развернуты пункты встречи и временного размещения, организованы пункты питания и оказания первичной медицинской помощи, подчеркнули в Минобороны.
Ранее сегодня глава МИД России Сергей Лавров объявил о начале следующего этапа специальной военной операции на Украине. По его словам, она направлена прежде всего на освобождение Донецкой и Луганской народных республик. Представитель военного ведомства ДНР Эдуард Басурин сообщил о том, что войска республики частично приступили к штурму территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Как ранее сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков, остатки украинской группировки в Мариуполе заблокированы на территории комбината «Азовсталь», остальная территория города полностью зачищена.
Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.