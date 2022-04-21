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МИД России назвал условие прекращения военной спецоперации на Украине

Ведомости

Специальная военная операция России завершится тогда, когда угрозы для нее из-за освоения Украины НАТО будут устранены. Об этом заявил в интервью ТАСС директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«Специальная военная операция завершится тогда, когда будут выполнены ее задачи. В их числе защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, а также устранение угроз России, исходивших с украинской территории из-за ее освоения странами НАТО», — сказал Полищук. По его мнению, спецоперация идет по намеченному плану и «все ее цели будут достигнуты».

Военная операция России в Донбассе и на Украине началась 24 февраля. С тех пор Россия и Украина провели несколько раундов переговоров. В конце марта по результатам переговоров в Стамбуле Киев передал российской стороне письменные предложения по будущему мирному соглашению. В документе предлагается закрепить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, а также ее отказ от силового возврата Крыма в обмен на международные гарантии безопасности.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва в ответ на предложения Киева передала собственный проект, который «включает абсолютно четкие, выработанные формулировки». По словам Пескова, Россия ждет ответа украинской стороны на данные предложения, сроки ответа зависят от него, однако динамика работы украинской стороны «оставляет желать лучшего». По словам официального представителя оссийского МИД Марии Захаровой, Москва передала предложения Киеву по соглашению еще 15 апреля, однако ответ до сих пор не получила. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил, что украинская сторона получила предложения Москвы по урегулированию конфликта и занялась их изучением.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных