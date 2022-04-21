МИД России назвал условие прекращения военной спецоперации на Украине

Военная операция России в Донбассе и на Украине началась 24 февраля. С тех пор Россия и Украина провели несколько раундов переговоров. В конце марта по результатам переговоров в Стамбуле Киев передал российской стороне письменные предложения по будущему мирному соглашению. В документе предлагается закрепить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, а также ее отказ от силового возврата Крыма в обмен на международные гарантии безопасности.



Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва в ответ на предложения Киева передала собственный проект, который «включает абсолютно четкие, выработанные формулировки». По словам Пескова, Россия ждет ответа украинской стороны на данные предложения, сроки ответа зависят от него, однако динамика работы украинской стороны «оставляет желать лучшего». По словам официального представителя оссийского МИД Марии Захаровой, Москва передала предложения Киеву по соглашению еще 15 апреля, однако ответ до сих пор не получила. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил, что украинская сторона получила предложения Москвы по урегулированию конфликта и занялась их изучением.