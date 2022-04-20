Захарова заявила о продолжении переговоров России и Украины
Российская и украинская делегации продолжают переговоры по урегулированию ситуации на Украине, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
«Продолжаются российско-украинские переговоры по урегулированию ситуации на Украине и обеспечению ее нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса», — подчеркнула Захарова (цитата по ТАСС). Говоря о повестке переговоров, представитель МИДа отметила, что в нее по-прежнему входят демилитаризация и денацификация Украины, восстановление официального статуса русского языка, а также признание современных территориальных реалий — присоединения Крыма к России и независимости ДНР и ЛНР.
Захарова призвала украинскую сторону приступить к поиску «реалистичных вариантов договоренностей» с Россией, если они действительно настроены на переговорный процесс. Она также заявила, что российская сторона давно не доверяет переговорщикам Киева.
Ранее сегодня советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что украинская сторона получила предложения Москвы по урегулированию конфликта и занялась их изучением. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, переданный украинской стороне проект «включает абсолютно четкие, выработанные формулировки».
Песков отметил, что Москва ждет ответа Киева на данные предложения, сроки ответа зависят от него, однако динамика работы украинской стороны «оставляет желать лучшего». По словам Захаровой, Москва передала предложения Киеву по соглашению еще 15 апреля, однако ответ до сих пор не получила.
18 апреля представитель Кремля заявил, что переговорный процесс продвигается медленно, потому что Киев часто меняет позиции по уже согласованным вопросам. При этом он подчеркнул, что переговоры продолжаются в рамках контактных групп на экспертном уровне.
Военная операция России в Донбассе и на Украине началась 24 февраля. С тех пор Россия и Украина провели несколько раундов переговоров. В конце марта по результатам переговоров в Стамбуле Киев передал российской стороне письменные предложения по будущему мирному соглашению. В документе предлагается закрепить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, а также ее отказ от силового возврата Крыма в обмен на международные гарантии безопасности.