Подоляк: Украина получила предложения Москвы по урегулированию конфликта
Украинская сторона получила предложения Москвы по урегулированию конфликта и изучает их, подтвердил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает «Интерфакс-Украина». Ранее сегодня о передаче российского предложения заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам советника главы Подоляка, предложение российской стороны — это ответ на проект Украины по гарантиям безопасности, переданный 29 марта по итогам последних очных переговоров делегаций двух стран в Стамбуле. «Российская сторона изучила [украинские] предложения и высказала свои встречные позиции. Дальше – наша очередь изучать, сравнивать, делать выводы. В том числе политико-юридического характера», – сказал Подоляк.
Ранее сегодня Песков заявил журналистам, что переданный украинской стороне проект «включает абсолютно четкие выработанные формулировки». Песков отметил, что Москва ждет ответа Киева на данные предложения, сроки ответа зависят от него, однако динамика работы украинской стороны «оставляет желать лучшего».
До Пескова официальный представитель МИДа России Мария Захарова в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что российская сторона давно не доверяет переговорщикам Киева. «Здесь уже не то что "доверяй и проверяй" — здесь просто "проверяй", потому что доверия к этим людям давно уже нет», — сказала Захарова.
Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР 22 февраля и последующее их обращение к России за военной помощью «на основании статей 3 и 4 договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками».
Украина 24 февраля разорвала дипотношения с Россией. Попытки мирных переговоров, проходивших в марте на территории Белоруссии и в Стамбуле, не привели к значительным результатам, за исключением некоторых договоренностей об организации «зеленых коридоров» для эвакуации гражданских лиц и обменов пленными.
Минобороны России 25 марта заявило, что задачи первого этапа спецоперации в целом выполнены, после чего можно «сосредоточить основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса». В начале апреля российские войска вышли из Киевской, Черниговской и Сумской областей. 19 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о начале «следующей фазы» спецоперации на Украине, начало «битвы за Донбасс» подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский.