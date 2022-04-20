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Песков: Москва передала Киеву проект мирного соглашения

Ведомости

Российская сторона передала Украине проект мирного договора с четкими формулировками и ждет ответа от Киева, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Украинской стороне передан наш проект документа, который включает абсолютно четкие выработанные формулировки. Мяч на их стороне, ждем ответа», — заявил Песков. Сроки ответа зависят от украинской стороны, однако динамика работы Киева «оставляет желать лучшего», отметил он.

Военная операция началась 24 февраля. С тех пор Россия и Украина провели несколько раундов переговоров. В конце марта по результатам переговоров в Стамбуле Киев передал российской стороне письменные предложения по будущему мирному соглашению. В документе предлагается закрепить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, а также ее отказ от силового возврата Крыма в обмен на международные гарантии безопасности. Затем президент России Владимир Путин и министр иностранных дел России Сергей Лавров заявляли, что Киев постоянно меняет свою позицию на переговорах. По словам Пескова, это имеет очень плохие последствия в плане эффективности переговоров.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова ранее сегодня заявила, что Россия уже давно не доверяет украинским переговорщикам из-за постоянной смены их позиции. По ее словам, это является «признаком несамостоятельности режима», а также того, что «переговоры используются как отвлекающий маневр».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных