Песков: Москва передала Киеву проект мирного соглашения

Военная операция началась 24 февраля. С тех пор Россия и Украина провели несколько раундов переговоров. В конце марта по результатам переговоров в Стамбуле Киев передал российской стороне письменные предложения по будущему мирному соглашению. В документе предлагается закрепить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, а также ее отказ от силового возврата Крыма в обмен на международные гарантии безопасности. Затем президент России Владимир Путин и министр иностранных дел России Сергей Лавров заявляли, что Киев постоянно меняет свою позицию на переговорах. По словам Пескова, это имеет очень плохие последствия в плане эффективности переговоров.