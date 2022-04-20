Песков: Москва передала Киеву проект мирного соглашения
Российская сторона передала Украине проект мирного договора с четкими формулировками и ждет ответа от Киева, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Украинской стороне передан наш проект документа, который включает абсолютно четкие выработанные формулировки. Мяч на их стороне, ждем ответа», — заявил Песков. Сроки ответа зависят от украинской стороны, однако динамика работы Киева «оставляет желать лучшего», отметил он.
Военная операция началась 24 февраля. С тех пор Россия и Украина провели несколько раундов переговоров. В конце марта по результатам переговоров в Стамбуле Киев передал российской стороне письменные предложения по будущему мирному соглашению. В документе предлагается закрепить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, а также ее отказ от силового возврата Крыма в обмен на международные гарантии безопасности. Затем президент России Владимир Путин и министр иностранных дел России Сергей Лавров заявляли, что Киев постоянно меняет свою позицию на переговорах. По словам Пескова, это имеет очень плохие последствия в плане эффективности переговоров.
Официальный представитель МИДа Мария Захарова ранее сегодня заявила, что Россия уже давно не доверяет украинским переговорщикам из-за постоянной смены их позиции. По ее словам, это является «признаком несамостоятельности режима», а также того, что «переговоры используются как отвлекающий маневр».