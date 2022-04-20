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Захарова заявила об утрате доверия России к украинским переговорщикам

Ведомости

Российская сторона давно не доверяет переговорщикам Киева, заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова в интервью телеканалу «Россия 24».

«Здесь уже не то что "доверяй и проверяй" — здесь просто "проверяй", потому что доверия к этим людям давно уже нет», — подчеркнула Захарова (цитата по ТАСС).

Она отметила, что Россия была готова к непоследовательному поведению украинской стороны в ходе переговоров. Захарова напомнила, что Москва согласилась на предложение Киева вести переговоры, однако затем начался «цирк»: представители Украины то хотели приезжать на переговоры и участвовать в них, то нет. «Классическая схема, которая говорит о том, что режим несамостоятельный, им управляют. И второе — переговоры используются как отвлекающий маневр», — пояснила Захарова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных