Захарова заявила об утрате доверия России к украинским переговорщикам

Она отметила, что Россия была готова к непоследовательному поведению украинской стороны в ходе переговоров. Захарова напомнила, что Москва согласилась на предложение Киева вести переговоры, однако затем начался «цирк»: представители Украины то хотели приезжать на переговоры и участвовать в них, то нет. «Классическая схема, которая говорит о том, что режим несамостоятельный, им управляют. И второе — переговоры используются как отвлекающий маневр», — пояснила Захарова.