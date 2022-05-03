Газета
Политика

МИД России заявил о поддержке Израилем неонацистского режима в Киеве

Ведомости

Министерство иностранных дел России заявило, что правительство Израиля поддерживает неонацистский режим на Украине, а еврейское происхождение президента не гарантирует защиту от «разгула неонацизма в стране». Заявление российского МИДа опубликовано в ответ на критику Израиля высказываний министра иностранных дел Сергея Лаврова в интервью итальянским СМИ о евреях. 

«Евреи не убивали себя во время Холокоста. Обвинение самих евреев в антисемитизме — это самый низменный уровень расизма в отношении евреев», — сказал тогда министр иностранных дел Израиля Яир Лапид.

В России сочли слова Лапида «антиисторическими», а аргумент о еврейском происхождении президента Украины Владимира Зеленского — несостоятельным и лукавым. «История, к сожалению, знает трагические примеры сотрудничества евреев с нацистами. В Польше и других странах Восточной Европы немцы назначали еврейских промышленников главами гетто и еврейских советов («юденратов»), некоторые из них запомнились совершенно чудовищными деяниями», — заявили МИДе.

Ранее по теме: МИД Израиля вызвал посла России из-за «возмутительных» слов Лаврова

Во время Второй мировой войны, отмечает ведомство, некоторые евреи совершали преступления вынужденно, а «спекулирующий на своих корнях Зеленский делает это вполне сознательно и вполне добровольно и прикрывается происхождением». По мнению внешнеполитического ведомства, на Украине не только не пресекаются, но и пестуются бытовой и политический антисемитизм и нацизм.

«Особенно безнравственно такое «государственное строительство» для страны, которая потеряла 1,5 миллиона евреев во времена Холокоста и на территории столицы которой стоит мемориал погибшим в Бабьем Яре», — говорится в заявлении.

Лавров 1 мая в заявил о Зеленском, что «тот факт, что он еврей, не отменяет наличия нацистских элементов в его стране». Также глава МИД считает, что «в Адольфе Гитлере тоже была еврейская кровь». «Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. „В семье не без урода», как у нас говорят», — сказал министр.

После этого МИД Израиля вызвал посла России Анатолия Викторова на встречу для разъяснительной беседы. Лапид счел непростительными и возмутительными высказывания Лаврова и назвал их «ужасной исторической ошибкой». Позднее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил о недопустимости использования Холокоста в политических целях.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных