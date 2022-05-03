МИД России заявил о поддержке Израилем неонацистского режима в Киеве

Лавров 1 мая в заявил о Зеленском, что «тот факт, что он еврей, не отменяет наличия нацистских элементов в его стране». Также глава МИД считает, что «в Адольфе Гитлере тоже была еврейская кровь». «Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. „В семье не без урода», как у нас говорят», — сказал министр.