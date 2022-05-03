МИД России заявил о поддержке Израилем неонацистского режима в Киеве
Министерство иностранных дел России заявило, что правительство Израиля поддерживает неонацистский режим на Украине, а еврейское происхождение президента не гарантирует защиту от «разгула неонацизма в стране». Заявление российского МИДа опубликовано в ответ на критику Израиля высказываний министра иностранных дел Сергея Лаврова в интервью итальянским СМИ о евреях.
«Евреи не убивали себя во время Холокоста. Обвинение самих евреев в антисемитизме — это самый низменный уровень расизма в отношении евреев», — сказал тогда министр иностранных дел Израиля Яир Лапид.
В России сочли слова Лапида «антиисторическими», а аргумент о еврейском происхождении президента Украины Владимира Зеленского — несостоятельным и лукавым. «История, к сожалению, знает трагические примеры сотрудничества евреев с нацистами. В Польше и других странах Восточной Европы немцы назначали еврейских промышленников главами гетто и еврейских советов («юденратов»), некоторые из них запомнились совершенно чудовищными деяниями», — заявили МИДе.
Во время Второй мировой войны, отмечает ведомство, некоторые евреи совершали преступления вынужденно, а «спекулирующий на своих корнях Зеленский делает это вполне сознательно и вполне добровольно и прикрывается происхождением». По мнению внешнеполитического ведомства, на Украине не только не пресекаются, но и пестуются бытовой и политический антисемитизм и нацизм.
«Особенно безнравственно такое «государственное строительство» для страны, которая потеряла 1,5 миллиона евреев во времена Холокоста и на территории столицы которой стоит мемориал погибшим в Бабьем Яре», — говорится в заявлении.
Лавров 1 мая в заявил о Зеленском, что «тот факт, что он еврей, не отменяет наличия нацистских элементов в его стране». Также глава МИД считает, что «в Адольфе Гитлере тоже была еврейская кровь». «Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. „В семье не без урода», как у нас говорят», — сказал министр.
После этого МИД Израиля вызвал посла России Анатолия Викторова на встречу для разъяснительной беседы. Лапид счел непростительными и возмутительными высказывания Лаврова и назвал их «ужасной исторической ошибкой». Позднее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил о недопустимости использования Холокоста в политических целях.