Комитет ГД одобрил штрафы за несообщение в военкомат о переезде
Комитет Государственной думы по госстроительству рекомендовал принять в первом чтении законопроект об увеличении до 20 000 руб. штрафа за несообщение гражданином России в военкомат о переезде на срок более трех месяцев, следует из думской базы данных.
В документе отмечается, что если гражданин не сообщил в военкомат о переезде более чем на три месяца, ему грозит штраф от 10 000 до 20 000 руб. Соответствующие поправки предлагается внести в ст. 21.5 КоАП об обязанностях по воинскому учету.
Кроме того, инициаторы законопроекта предлагают выделить такое нарушение в отдельную часть ст. 21.5 КоАП. В настоящий момент за подобное нарушение штраф составляет от 1000 до 5000 руб.
В начале 2025 г. представители министерств и парламентарии предложили три инициативы, которые могут ощутимо изменить правила призыва на военную службу. Одна из них предполагает увеличение срока призыва граждан на военную службу.