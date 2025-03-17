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Комитет ГД одобрил штрафы за несообщение в военкомат о переезде

Ведомости

Комитет Государственной думы по госстроительству рекомендовал принять в первом чтении законопроект об увеличении до 20 000 руб. штрафа за несообщение гражданином России в военкомат о переезде на срок более трех месяцев, следует из думской базы данных.

В документе отмечается, что если гражданин не сообщил в военкомат о переезде более чем на три месяца, ему грозит штраф от 10 000 до 20 000 руб. Соответствующие поправки предлагается внести в ст. 21.5 КоАП об обязанностях по воинскому учету.

Кроме того, инициаторы законопроекта предлагают выделить такое нарушение в отдельную часть ст. 21.5 КоАП. В настоящий момент за подобное нарушение штраф составляет от 1000 до 5000 руб.

В начале 2025 г. представители министерств и парламентарии предложили три инициативы, которые могут ощутимо изменить правила призыва на военную службу. Одна из них предполагает увеличение срока призыва граждан на военную службу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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