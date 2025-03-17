Комитет ГД одобрил штрафы за несообщение в военкомат о переезде

В документе отмечается, что если гражданин не сообщил в военкомат о переезде более чем на три месяца, ему грозит штраф от 10 000 до 20 000 руб. Соответствующие поправки предлагается внести в ст. 21.5 КоАП об обязанностях по воинскому учету.