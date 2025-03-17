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Foreign Policy: «Орешник» представляет новую опасность для НАТО

Ведомости

Ракета «Орешник» представляет угрозу для НАТО из-за высокой дальности и мощи, сообщает Foreign Policy со ссылкой на военных экспертов. Предполагается, что «Орешник» может быть использован для поражения стратегических объектов альянса.

Эксперты отмечают, что «Орешник» способен значительно усложнить защиту авиабаз НАТО, так как его траектория позволяет обходить многие системы противоракетной обороны. Современные ЗРК, включая Patriot, не обладают достаточной скоростью перехвата, а более эффективные комплексы, такие как SM-3 Block IIA и «Стрела-3», закупаются в ограниченных количествах.

Москва может использовать это оружие для срыва операций НАТО в случае военного конфликта, нанося удары по ключевым авиабазам и пунктам управления альянса в Европе. В настоящее время многие истребители НАТО, такие как F-35, требуют сложного обслуживания и базируются на ограниченном количестве военных объектов, что делает их уязвимыми для массированных ударов, отметили эксперты.

21 ноября 2024 г. Россия впервые применила по территории Украины новейшую ракету средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением. В рамках комбинированного удара был поражен объект военно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске – завод «Южмаш». Удар стал ответной реакцией на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь российской территории и последовавшие за этим атаки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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