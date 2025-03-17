Foreign Policy: «Орешник» представляет новую опасность для НАТО
Ракета «Орешник» представляет угрозу для НАТО из-за высокой дальности и мощи, сообщает Foreign Policy со ссылкой на военных экспертов. Предполагается, что «Орешник» может быть использован для поражения стратегических объектов альянса.
Эксперты отмечают, что «Орешник» способен значительно усложнить защиту авиабаз НАТО, так как его траектория позволяет обходить многие системы противоракетной обороны. Современные ЗРК, включая Patriot, не обладают достаточной скоростью перехвата, а более эффективные комплексы, такие как SM-3 Block IIA и «Стрела-3», закупаются в ограниченных количествах.
Москва может использовать это оружие для срыва операций НАТО в случае военного конфликта, нанося удары по ключевым авиабазам и пунктам управления альянса в Европе. В настоящее время многие истребители НАТО, такие как F-35, требуют сложного обслуживания и базируются на ограниченном количестве военных объектов, что делает их уязвимыми для массированных ударов, отметили эксперты.
21 ноября 2024 г. Россия впервые применила по территории Украины новейшую ракету средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением. В рамках комбинированного удара был поражен объект военно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске – завод «Южмаш». Удар стал ответной реакцией на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь российской территории и последовавшие за этим атаки.