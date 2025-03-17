Foreign Policy: «Орешник» представляет новую опасность для НАТО

Москва может использовать это оружие для срыва операций НАТО в случае военного конфликта, нанося удары по ключевым авиабазам и пунктам управления альянса в Европе. В настоящее время многие истребители НАТО, такие как F-35, требуют сложного обслуживания и базируются на ограниченном количестве военных объектов, что делает их уязвимыми для массированных ударов, отметили эксперты.