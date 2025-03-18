В ГД предложили разрешить брать на работу детей с 14 лет на каникулах

В июле 2024 г. «Ведомости» писали, что первый трудовой опыт у подростков чаще всего бывает неофициальным. К примеру, речь может идти о выполнении поручений для знакомых: погулять с собакой, присмотреть за ребенком, помочь в огороде или с уборкой. Согласно Трудовому кодексу РФ, россияне могут приступить к официальной работе с 14 лет, но, по словам руководителя молодежного направления hh.ru Ирины Святицкой, трудовой договор с 14-летними может быть заключен исключительно с согласия родителя (попечителя) на работу несовершеннолетнего и только «для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы».