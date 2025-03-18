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В ГД предложили разрешить брать на работу детей с 14 лет на каникулах

Ведомости

В Госдуме предложили позволить работодателям привлекать детей с 14 до 18 лет, выполняющих работу по направлению службы занятости, на выходных и летних каникулах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта.

В документе отмечается, что подростки от 14 до 18 лет могут привлекаться к работе в выходные дни и на летних каникулах по направлению органов службы занятости населения или в составе студотрядов, включенных в федеральный или региональный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся господдержкой. По данным ТАСС, думский комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов намерен поддержать изменения.

В качестве обязательного условия указано письменное согласие работника, если ему уже исполнилось 15 лет. Если желающему работать подростку лишь 14 лет, потребуется его согласие и согласие одного из родителей. Дети-сироты смогут поработать на выходных и каникулах при наличии своего согласия и согласия органа опеки и попечительства, оформленных письменно. Если законопроект будет принят, его действие начнется 1 сентября 2025 г.

В июле 2024 г. «Ведомости» писали, что первый трудовой опыт у подростков чаще всего бывает неофициальным. К примеру, речь может идти о выполнении поручений для знакомых: погулять с собакой, присмотреть за ребенком, помочь в огороде или с уборкой. Согласно Трудовому кодексу РФ, россияне могут приступить к официальной работе с 14 лет, но, по словам руководителя молодежного направления hh.ru Ирины Святицкой, трудовой договор с 14-летними может быть заключен исключительно с согласия родителя (попечителя) на работу несовершеннолетнего и только «для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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