Работа для несовершеннолетних: с какого возраста можно трудиться

Для поиска можно использовать работные сайты, на которых нередко указываются вакансии для несовершеннолетних, а также социальные сети, говорит директор по продажам и маркетингу кадрового агентства Ancor Наталья Щербакова. По ее словам, работу для несовершеннолетних можно найти также в компании, где ребенок проходил практику или стажировку. Есть и встречный тренд, когда сами компании еще со школьной скамьи начинают работу с молодежью, чтобы заранее формировать кадровый резерв, привлекать школьников в свою организацию. Типичный пример – градообразующие промышленные предприятия, которые заинтересованы в том, чтобы по окончании учебы школьники и студенты не уезжали из города, а работали в локальных компаниях, отмечает Щербакова.