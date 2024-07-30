Работа для несовершеннолетних: с какого возраста можно трудиться

Работа для несовершеннолетних: с какого возраста можно трудитьсяСредний доход для подростков в Москве – около 67 000 рублей
Для многих подростков сейчас актуальна тема трудоустройства. Трудовым кодексом РФ установлено, что граждане России могут начинать работать официально с 14 лет. Но есть ограничения. Трудовой договор с 14-летними может быть заключен только с согласия родителя на работу несовершеннолетнего (попечителя) и только «для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы», отмечает руководитель молодежного направления hh.ru Ирина Святицкая.
Однако мечты о финансовой независимости могут начать посещать школьников гораздо раньше. Как показывает практика, чаще всего первый трудовой опыт у подростков бывает неофициальным. Это может быть, например, выполнение поручений для знакомых: погулять с собакой, присмотреть за ребенком, помочь в огороде или с уборкой.
Какие документы нужны подросткам от 16 лет
Перечень при устройстве на работу для несовершеннолетних может быть разным, в зависимости от возраста. В период от 16 до 18 лет необходим документ об образовании и, начиная с 17 лет, приписное свидетельство. Во всех случаях для несовершеннолетних от 14 лет нужны: паспорт, СНИЛС и трудовая книжка, которую может оформить работодатель, говорит старший юрист кадрового агентства Ancor Алена Козлова.
С 2021 г. бумажная трудовая книжка несовершеннолетним не оформляется, а начало трудовой биографии учитывается сразу в электронном виде. Но если обычная трудовая книжка была оформлена ранее, записи о новом трудоустройстве работодатель вносит и в бумажную, и в электронную трудовую.
Все несовершеннолетние могут быть приняты на работу только после прохождения предварительного обязательного медицинского осмотра (обследования), по итогам которого выдается справка, добавляет Святицкая.
Что требуется для подростков от 14 до 15 лет
По словам Козловой, с 14 лет трудовой договор заключается с письменного разрешения одного из родителей (попечителя) на работу несовершеннолетнего. Образец согласия на работу несовершеннолетнего не установлен, поэтому оно может быть составлено в свободной форме, поясняет Святицкая.
Козлова также добавляет, что потребуется справка из образовательного учреждения о расписании занятий. В 15 лет можно уже заключать договор напрямую, но важно, учится ли на данный момент подросток в школе, на дневном, вечернем или домашнем обучении. Потребуются аттестат или справка о переходе на вечернюю/домашнюю форму обучения или об отчислении.
Куда устроиться, если тебе меньше 13 лет
Для подростков 13 лет и младше тоже есть возможность официального трудоустройства. Как отмечает Святицкая, такие дети могут работать в кино, театре, участвовать в концертах или цирковых представлениях, если работа не причинит ущерба здоровью и нравственному развитию. Для этого необходимо разрешение на работу несовершеннолетнего от одного из родителей и органа опеки. Договор за такого ребенка подписывает родитель (опекун).
График работы для подростков
Согласно 92-й статье ТК РФ «Сокращенная продолжительность рабочего времени» устанавливаются следующие нормы продолжительности рабочего дня:
- до 24 часов в неделю – для работников в возрасте до 16 лет;
до 35 часов в неделю – для работников в возрасте от 16 до 18 лет.
При этом продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать:
4 часа – для работников от 14 до 15 лет;
5 часов – для работников от 15 до 16 лет;
7 часов – в возрасте от 16 до 18 лет;
несовершеннолетние, совмещающие работу с учебой, могут работать только 2,5 часа в день (для работников от 14 до 16 лет) и 4 часа (от 16 до 18 лет).
Как искать работу для несовершеннолетних
Для поиска можно использовать работные сайты, на которых нередко указываются вакансии для несовершеннолетних, а также социальные сети, говорит директор по продажам и маркетингу кадрового агентства Ancor Наталья Щербакова. По ее словам, работу для несовершеннолетних можно найти также в компании, где ребенок проходил практику или стажировку. Есть и встречный тренд, когда сами компании еще со школьной скамьи начинают работу с молодежью, чтобы заранее формировать кадровый резерв, привлекать школьников в свою организацию. Типичный пример – градообразующие промышленные предприятия, которые заинтересованы в том, чтобы по окончании учебы школьники и студенты не уезжали из города, а работали в локальных компаниях, отмечает Щербакова.
Святицкая добавляет, что можно обратиться в карьерный центр своего колледжа или вуза, изучить онлайн-раздел на странице учебного заведения, следить за появлением новых вакансий на информационных стендах альма-матер. Другие варианты – поинтересоваться у друзей и знакомых, обратиться в биржи труда и молодежные центры занятости, подписаться на специальные телеграм-каналы.
Как выявить недобросовестного работодателя
При откликах на вакансии лучше обходить стороной компании, которые предлагают доход, превышающий средний по рынку в разы, советует Святицкая. На hh.ru также опубликованы советы по определению недобросовестных работодателей. Необходимо обратить внимание на грамотность и логичность текста вакансии. Еще один совет – позвонить в компанию. Нежелание человека, взявшего трубку, представиться даже после того, как была названа причина звонка, должно также насторожить юного соискателя. Поможет также сбор информации о потенциальном нанимателе: новости о компании, отзывы реальных сотрудников и проч. Нужно помнить, что работа несовершеннолетних детей не может подразумевать испытательный срок (ст. 70 ТК РФ). В трудовом договоре не должно быть также пункта о полной материальной ответственности для подростка.
Фриланс для подростков
Работа для несовершеннолетних возможна и в формате фриланса. Достаточно зарегистрироваться на биржах и платформах фриланса, например таких как Freelance.ru, Getlike.io, expertnoemnenie.ru и проч., и найти подходящее предложение. Это могут быть самые разные заказы от создания логотипов и написания текстов до раскрутки аккаунтов в соцсетях и прохождения платных опросов. По словам Щербаковой, есть ситуации, в которых юные сотрудники будут более эффективны, чем взрослые. Например, ведение пабликов в социальных сетях и в Telegram для подростковой аудитории.
Максимальный заработок для подростков
Средний доход в месяц, который может принести работа для несовершеннолетних, по Москве составляет 67 400 руб. Выше среднего подросток может получить при трудоустройстве на вакансии курьеров, помощников мастера по ремонту оборудования, техники, кладовщиков, автомойщиков, упаковщиков, комплектовщиков, считает Святицкая.
По мнению Щербаковой, в среднем несовершеннолетний сотрудник может рассчитывать на зарплату в 20 000–40 000 руб. в месяц.