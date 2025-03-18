В госдепе заявили об отсутствии списка стран с ограничениями на въезд в США

15 марта The New York Times (NYT) со ссылкой на источники писала, что администрация Трампа разработала проект, устанавливающий ограничения на въезд в страну для граждан России, Белоруссии и еще восьми стран. Отмечалось, что мера коснется граждан 43 государств, а страны из списка распределят по трем категориям. По данным NYT, Россию включили в «оранжевый» список наряду с Белоруссией, Эритреей, Гаити, Лаосом, Мьянмой, Пакистаном, Сьерра-Леоне, Южным Суданом и Туркменистаном. В этой категории въезд разрешат только состоятельным деловым путешественникам, а граждане с иммиграционными или туристическими визами не смогут попасть в страну.