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В госдепе заявили об отсутствии списка стран с ограничениями на въезд в США

Ведомости

Списка государств, жителям которых могут ограничить въезд в США, не существует, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс в ходе брифинга, стенограмма которого опубликована на сайте ведомства.

Журналисты задали вопрос, смогут ли граждане Афганистана приехать в США и получить статус беженца, так как страна якобы попала в список 11 государств, жителям которых, по данным СМИ, полностью запретят въезд в Соединенные Штаты.

Брюс подчеркнула, что «нет никакого списка». По ее словам, согласно указу президента США Дональда Трампа в госдепе рассматривают вопрос о том, «что поможет сделать Америку более безопасной в решении проблемы виз и лиц, которым разрешен въезд в страну».

«Но то, что преподносится как нечто, осуществляемое через государственный департамент, просто не соответствует действительности», – подчеркнула она.

15 марта The New York Times (NYT) со ссылкой на источники писала, что администрация Трампа разработала проект, устанавливающий ограничения на въезд в страну для граждан России, Белоруссии и еще восьми стран. Отмечалось, что мера коснется граждан 43 государств, а страны из списка распределят по трем категориям. По данным NYT, Россию включили в «оранжевый» список наряду с Белоруссией, Эритреей, Гаити, Лаосом, Мьянмой, Пакистаном, Сьерра-Леоне, Южным Суданом и Туркменистаном. В этой категории въезд разрешат только состоятельным деловым путешественникам, а граждане с иммиграционными или туристическими визами не смогут попасть в страну.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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