В госдепе заявили об отсутствии списка стран с ограничениями на въезд в США
Списка государств, жителям которых могут ограничить въезд в США, не существует, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс в ходе брифинга, стенограмма которого опубликована на сайте ведомства.
Журналисты задали вопрос, смогут ли граждане Афганистана приехать в США и получить статус беженца, так как страна якобы попала в список 11 государств, жителям которых, по данным СМИ, полностью запретят въезд в Соединенные Штаты.
Брюс подчеркнула, что «нет никакого списка». По ее словам, согласно указу президента США Дональда Трампа в госдепе рассматривают вопрос о том, «что поможет сделать Америку более безопасной в решении проблемы виз и лиц, которым разрешен въезд в страну».
«Но то, что преподносится как нечто, осуществляемое через государственный департамент, просто не соответствует действительности», – подчеркнула она.
15 марта The New York Times (NYT) со ссылкой на источники писала, что администрация Трампа разработала проект, устанавливающий ограничения на въезд в страну для граждан России, Белоруссии и еще восьми стран. Отмечалось, что мера коснется граждан 43 государств, а страны из списка распределят по трем категориям. По данным NYT, Россию включили в «оранжевый» список наряду с Белоруссией, Эритреей, Гаити, Лаосом, Мьянмой, Пакистаном, Сьерра-Леоне, Южным Суданом и Туркменистаном. В этой категории въезд разрешат только состоятельным деловым путешественникам, а граждане с иммиграционными или туристическими визами не смогут попасть в страну.