NYT: администрация Трампа планирует ограничить въезд в США для граждан России

Ужесточения затронут граждан из 43 государств, а страны из списка будут распределены по трем категориям. Россию, как пишет NYT, включили в «оранжевый» список наряду с Белоруссией, Эритреей, Гаити, Лаосом, Мьянмой, Пакистаном, Сьерра-Леоне, Южным Суданом и Туркменистаном. Поездки в США для жителей этих стран будут ограничены – въезд разрешат только состоятельным деловым путешественникам, а граждане с иммиграционными или туристическими визами не смогут попасть в страну. Кроме того, по данным газеты, для получения визы им предстоит пройти личное собеседование.