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NYT: администрация Трампа планирует ограничить въезд в США для граждан России

Ведомости

Администрация президента США Дональда Трампа разработала проект, который устанавливает ограничения на въезд в страну для граждан России, Белоруссии и еще восьми стран. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Ужесточения затронут граждан из 43 государств, а страны из списка будут распределены по трем категориям. Россию, как пишет NYT, включили в «оранжевый» список наряду с Белоруссией, Эритреей, Гаити, Лаосом, Мьянмой, Пакистаном, Сьерра-Леоне, Южным Суданом и Туркменистаном. Поездки в США для жителей этих стран будут ограничены – въезд разрешат только состоятельным деловым путешественникам, а граждане с иммиграционными или туристическими визами не смогут попасть в страну. Кроме того, по данным газеты, для получения визы им предстоит пройти личное собеседование.

Самый строгий уровень ограничений устанавливает полный запрет гражданам 11 стран на въезд в Штаты. В «красный» список вошли Афганистан, Бутан, Куба, Иран, Ливия, Северная Корея, Сомали, Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен, сообщили чиновники.

В «желтом» перечне указаны 22 государства: Ангола, Антигуа и Барбуда, Бенин, Буркина-Фасо, Камбоджа, Камерун, Кабо-Верде, Чад, Республика Конго, Демократическая Республика Конго, Доминикана, Экваториальная Гвинея, Гамбия, Либерия, Малави, Мали, Мавритания, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сан-Томе и Принсипи, Вануату и Зимбабве. Гражданам этих стран предоставят 60 дней «для устранения выявленных недостатков», пишет NYT. Если они не выполнят требования, то могут попасть в один из других списков.

Чиновники сообщили изданию, что список был разработан госдепартаментом несколько недель назад и в него еще могут быть внесены изменения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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