NYT: администрация Трампа планирует ограничить въезд в США для граждан России
Администрация президента США Дональда Трампа разработала проект, который устанавливает ограничения на въезд в страну для граждан России, Белоруссии и еще восьми стран. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
Ужесточения затронут граждан из 43 государств, а страны из списка будут распределены по трем категориям. Россию, как пишет NYT, включили в «оранжевый» список наряду с Белоруссией, Эритреей, Гаити, Лаосом, Мьянмой, Пакистаном, Сьерра-Леоне, Южным Суданом и Туркменистаном. Поездки в США для жителей этих стран будут ограничены – въезд разрешат только состоятельным деловым путешественникам, а граждане с иммиграционными или туристическими визами не смогут попасть в страну. Кроме того, по данным газеты, для получения визы им предстоит пройти личное собеседование.
Самый строгий уровень ограничений устанавливает полный запрет гражданам 11 стран на въезд в Штаты. В «красный» список вошли Афганистан, Бутан, Куба, Иран, Ливия, Северная Корея, Сомали, Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен, сообщили чиновники.
В «желтом» перечне указаны 22 государства: Ангола, Антигуа и Барбуда, Бенин, Буркина-Фасо, Камбоджа, Камерун, Кабо-Верде, Чад, Республика Конго, Демократическая Республика Конго, Доминикана, Экваториальная Гвинея, Гамбия, Либерия, Малави, Мали, Мавритания, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сан-Томе и Принсипи, Вануату и Зимбабве. Гражданам этих стран предоставят 60 дней «для устранения выявленных недостатков», пишет NYT. Если они не выполнят требования, то могут попасть в один из других списков.
Чиновники сообщили изданию, что список был разработан госдепартаментом несколько недель назад и в него еще могут быть внесены изменения.