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Захарова прокомментировала выдвижение Бербок на пост председателя ГА ООН

Ведомости

Странно будет видеть Анналену Бербок на посту председателя Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН) с учетом прошлого ее деда, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Странно будет видеть внучку нациста, которая гордится "подвигом деда", в год 80-летия Победы на посту председателя Генассамблеи», – сказала она (цитата по ТАСС).

8 февраля 2024 г. Bild опубликовал статью со ссылкой на архивы, где сообщалось, что дед главы МИД Германии, Вальдемар Бербок, был сторонником нацизма и полностью разделял идеологию Германии при Адольфе Гитлере. Тогда Анналена Бербок сообщила, что не знала таких сведений о своем дедушке. При этом она всегда упоминала его на выступлениях по случаю Второй мировой войны или в своих книгах.

Ранее журнал Der Spiegel сообщал, что правительство Германии хочет выдвинуть кандидатуру нынешней главы МИДа на пост председателя ГА ООН. Ожидается, что Бербок могут избрать в июне 2025 г. Тогда она сможет приступить к обязанностям председателя уже в сентябре. На данный момент этот пост занимает Филемон Янг из Камеруна.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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