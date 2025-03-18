Захарова прокомментировала выдвижение Бербок на пост председателя ГА ООН
Странно будет видеть Анналену Бербок на посту председателя Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН) с учетом прошлого ее деда, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Странно будет видеть внучку нациста, которая гордится "подвигом деда", в год 80-летия Победы на посту председателя Генассамблеи», – сказала она (цитата по ТАСС).
8 февраля 2024 г. Bild опубликовал статью со ссылкой на архивы, где сообщалось, что дед главы МИД Германии, Вальдемар Бербок, был сторонником нацизма и полностью разделял идеологию Германии при Адольфе Гитлере. Тогда Анналена Бербок сообщила, что не знала таких сведений о своем дедушке. При этом она всегда упоминала его на выступлениях по случаю Второй мировой войны или в своих книгах.
Ранее журнал Der Spiegel сообщал, что правительство Германии хочет выдвинуть кандидатуру нынешней главы МИДа на пост председателя ГА ООН. Ожидается, что Бербок могут избрать в июне 2025 г. Тогда она сможет приступить к обязанностям председателя уже в сентябре. На данный момент этот пост занимает Филемон Янг из Камеруна.