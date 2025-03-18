В ООН отметили важность переговоров Путина и Трампа
В ООН считают важными телефонные переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Его слова передает ТАСС.
«Считаю важным сам факт разговора. Для лидеров США и Российской Федерации важно быть на связи друг с другом, мы это ценим», – сказал он.
Ранее стало известно, что телефонный разговор между Путиным и Трампом завершился. Диалог лидеров стран продолжался более 1,5 часа с 18:00 мск. Заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино отмечал, что разговор проходит «хорошо».
Ожидается, что темой обсуждения президентов стало урегулирование российско-украинского конфликта.