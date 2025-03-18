Трамп заявил об обсуждении с Путиным многих аспектов мирного соглашения
Президент США Дональд Трамп заявил, что сегодняшний телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным был позитивным и результативным. Он подчеркнул, что во время беседы были затронуты различные аспекты заключения мирного соглашения.
«Мой сегодняшний телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным был очень хорошим и продуктивным», – написал Трамп в своей сети Truth Social.
Трамп подтвердил договоренность о немедленном прекращении огня в сфере энергетики и инфраструктуры. Американский президент также подчеркнул, что в ходе разговора с Путиным они договорились быстро работать над полным прекращением огня и, в итоге, завершению конфликта.
«В ходе разговора обсуждались многие аспекты мирного соглашения, включая тот факт, что тысячи солдат гибнут, и как президент Путин, так и президент Зеленский хотят положить этому конец, – сказал Трамп. – Этот процесс уже запущен в полную силу, и, надеюсь, ради всего человечества, нам удастся достичь этой цели!»
Ранее 18 марта завершился телефонный разговор Путина и Трампа. Путин подчеркнул, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта на Украине и решения его мирным путем необходимо прекратить поставку иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву. Трамп, в свою очередь, предложил России и Украине отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Путин согласился и уже дал российским военным соответствующую команду.