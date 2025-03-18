Трамп заявил об обсуждении с Путиным многих аспектов мирного соглашения

«В ходе разговора обсуждались многие аспекты мирного соглашения, включая тот факт, что тысячи солдат гибнут, и как президент Путин, так и президент Зеленский хотят положить этому конец, – сказал Трамп. – Этот процесс уже запущен в полную силу, и, надеюсь, ради всего человечества, нам удастся достичь этой цели!»