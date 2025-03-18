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Трамп заявил об обсуждении с Путиным многих аспектов мирного соглашения

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что сегодняшний телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным был позитивным и результативным. Он подчеркнул, что во время беседы были затронуты различные аспекты заключения мирного соглашения.

«Мой сегодняшний телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным был очень хорошим и продуктивным», – написал Трамп в своей сети Truth Social.

Трамп подтвердил договоренность о немедленном прекращении огня в сфере энергетики и инфраструктуры. Американский президент также подчеркнул, что в ходе разговора с Путиным они договорились быстро работать над полным прекращением огня и, в итоге, завершению конфликта.

«В ходе разговора обсуждались многие аспекты мирного соглашения, включая тот факт, что тысячи солдат гибнут, и как президент Путин, так и президент Зеленский хотят положить этому конец, – сказал Трамп. – Этот процесс уже запущен в полную силу, и, надеюсь, ради всего человечества, нам удастся достичь этой цели!»

Ранее 18 марта завершился телефонный разговор Путина и Трампа. Путин подчеркнул, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта на Украине и решения его мирным путем необходимо прекратить поставку иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву. Трамп, в свою очередь, предложил России и Украине отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Путин согласился и уже дал российским военным соответствующую команду.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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