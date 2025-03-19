Дегтярев возглавит наблюдательный совет Российского спортивного фонда
Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев возглавит наблюдательный совет российского спортивного фонда (РСФ). Об этом политик заявил в ходе заседания комитета Государственной думы по физической культуре и спорту, его слова передает ТАСС.
Дегтярев рассказал, что ключевой целью набсовета станет дополнительная поддержка юношеского и массового, олимпийского и паралимпийского движения. Он отметил, что в совет войдут представители парламента.
Наблюдательный совет будет делать акцент на массовости и поддержке детско-юношеского спорта, олимпийского и паралимпийского спорта, сообщил министр. Все остальные проекты будут второстепенными. К магистральной линии будут относиться адаптивный спорт и адаптация ветеранов спецоперации, добавил он.
21 февраля в электронной базе ГД был зарегистрирован законопроект о создании РСФ. Позже Дегтярев рассказал «Ведомостям», что создание фонда позволит создать дополнительный ресурс для развития профессионального и массового спорта. Ожидается, что средства, собранные РСФ, позволят снизить коммерциализацию детско-юношеского спорта.
Согласно тексту внесенного в Госдуму проекта, средства РСФ также планируется направлять на строительство и реконструкцию спортивных объектов, создание отечественных спортивных товаров и оборудования.