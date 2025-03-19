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Дегтярев возглавит наблюдательный совет Российского спортивного фонда

Ведомости

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев возглавит наблюдательный совет российского спортивного фонда (РСФ). Об этом политик заявил в ходе заседания комитета Государственной думы по физической культуре и спорту, его слова передает ТАСС.

Дегтярев рассказал, что ключевой целью набсовета станет дополнительная поддержка юношеского и массового, олимпийского и паралимпийского движения. Он отметил, что в совет войдут представители парламента.

Наблюдательный совет будет делать акцент на массовости и поддержке детско-юношеского спорта, олимпийского и паралимпийского спорта, сообщил министр. Все остальные проекты будут второстепенными. К магистральной линии будут относиться адаптивный спорт и адаптация ветеранов спецоперации, добавил он.

21 февраля в электронной базе ГД был зарегистрирован законопроект о создании РСФ. Позже Дегтярев рассказал «Ведомостям», что создание фонда позволит создать дополнительный ресурс для развития профессионального и массового спорта. Ожидается, что средства, собранные РСФ, позволят снизить коммерциализацию детско-юношеского спорта.

Согласно тексту внесенного в Госдуму проекта, средства РСФ также планируется направлять на строительство и реконструкцию спортивных объектов, создание отечественных спортивных товаров и оборудования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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