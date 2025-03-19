Дегтярев возглавит наблюдательный совет Российского спортивного фонда

Наблюдательный совет будет делать акцент на массовости и поддержке детско-юношеского спорта, олимпийского и паралимпийского спорта, сообщил министр. Все остальные проекты будут второстепенными. К магистральной линии будут относиться адаптивный спорт и адаптация ветеранов спецоперации, добавил он.