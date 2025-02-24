Минспорт ждет принятия закона о Российском спортивном фонде в эту сессию

Согласно тексту внесенного в Госдуму проекта, средства РСФ также планируется направлять на строительство и реконструкцию спортивных объектов, создание отечественных спортивных товаров и оборудования. Получить дотации от фонда смогут юрлица и ИП – на реализацию инвестиционных проектов по развитию объектов социальной инфраструктуры. Высшим органом управления РСФ станет наблюдательный совет из 11 человек, возглавит который министр спорта страны. Организация, как следует из текста проекта, будет составлять программу работы фонда на четыре года, актуализируя ее ежегодно.