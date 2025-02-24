Минспорт ждет принятия закона о Российском спортивном фонде в эту сессию
Внесенный в Госдуму законопроект о создании Российского спортивного фонда (РСФ) позволит создать дополнительный ресурс для развития профессионального и массового спорта, поэтому в Минспорте рассчитывают на принятие инициативы в текущую весеннюю сессию. Об этом заявил «Ведомостям» глава министерства и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
В электронной базе Госдумы законопроект был зарегистрирован 21 февраля. Он подготовлен и внесен правительством по поручению президента РФ Владимира Путина.
Наполнение РСФ будет осуществляться за счет целевых отчислений от выручки букмекеров на зарубежных спортивных событиях. Это порядка 85% всех ставок, сообщил Дегтярев. Средства фонда будут распределяться под контролем наблюдательного совета по заявкам организаций, прошедших конкурсный отбор. В работе РСФ планируется использовать модель Российского научного фонда, «которая доказала свою эффективность», отметил также министр.
Ожидается, что собранные средства позволят снизить коммерциализацию детско-юношеского спорта. О проблеме поборов с родителей в формально бесплатных спортшколах и секциях Путин говорил в октябре прошлого года в ходе заседания Совета по спорту.
«Рассчитываем на поддержку депутатов и принятие законопроекта уже в текущую весеннюю сессию, чтобы фонд начал функционировать во II квартале этого года, предоставляя дополнительный ресурс для развития детско-юношеского и массового спорта, поддержки олимпийцев и паралимпийцев, повышения прозрачности спортивного судейства», – сказал Дегтярев.
Согласно тексту внесенного в Госдуму проекта, средства РСФ также планируется направлять на строительство и реконструкцию спортивных объектов, создание отечественных спортивных товаров и оборудования. Получить дотации от фонда смогут юрлица и ИП – на реализацию инвестиционных проектов по развитию объектов социальной инфраструктуры. Высшим органом управления РСФ станет наблюдательный совет из 11 человек, возглавит который министр спорта страны. Организация, как следует из текста проекта, будет составлять программу работы фонда на четыре года, актуализируя ее ежегодно.