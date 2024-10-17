Путин осудил коммерциализацию детского спорта
Тренеры не должны ограничивать юных спортсменов, родители которых не могут дополнительно финансировать их занятия, а проблема с поборами в формально бесплатных секциях должна быть решена. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания совета по спорту, трансляцию опубликовал Telegram-канал Кремля.
«Конечно, семьи тоже в определенных случаях должны и могут соучаствовать в этом софинансировании. Но меру надо знать во всем. <…> Хоккеисты выдающиеся мне с горечью говорят: «на подкатку не пришел мальчишка, денег, за подкатку так называемую, не заплатил. Все, на площадку не выпускают», – рассказал Путин.
По словам президента, есть ситуации, когда интерес в деньгах «за подкатку» превышает интерес в спортивных результатах, что является неправильным. В частности, такое происходит и в формально бесплатных секциях. В связи с этим Путин заявил, что уже дал поручения по решению проблемы коммерциализации детского спорта.
Летом 2023 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос имеющих несовершеннолетнего ребенка россиян о детском спорте. Его результаты показали, что важным фактором является финансовое благополучие родителей: в семьях с хорошим материальным положением (конкретной суммы заработка ВЦИОМ не обозначил) показатель вовлеченности детей в спорт почти в два раза выше, чем в семьях с низким достатком (55% против 30%). При этом в Москве, Санкт-Петербурге и других городах-миллионниках число занятых в спортивных секциях ребят оказалось меньше, чем в городах с населением 100 000–500 000 человек и на селе (порядка 40% против 52% соответственно).