Путин осудил коммерциализацию детского спорта

Летом 2023 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос имеющих несовершеннолетнего ребенка россиян о детском спорте. Его результаты показали, что важным фактором является финансовое благополучие родителей: в семьях с хорошим материальным положением (конкретной суммы заработка ВЦИОМ не обозначил) показатель вовлеченности детей в спорт почти в два раза выше, чем в семьях с низким достатком (55% против 30%). При этом в Москве, Санкт-Петербурге и других городах-миллионниках число занятых в спортивных секциях ребят оказалось меньше, чем в городах с населением 100 000–500 000 человек и на селе (порядка 40% против 52% соответственно).