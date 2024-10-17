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Путин осудил коммерциализацию детского спорта

Ведомости

Тренеры не должны ограничивать юных спортсменов, родители которых не могут дополнительно финансировать их занятия, а проблема с поборами в формально бесплатных секциях должна быть решена. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания совета по спорту, трансляцию опубликовал Telegram-канал Кремля.

«Конечно, семьи тоже в определенных случаях должны и могут соучаствовать в этом софинансировании. Но меру надо знать во всем. <…> Хоккеисты выдающиеся мне с горечью говорят: «на подкатку не пришел мальчишка, денег, за подкатку так называемую, не заплатил. Все, на площадку не выпускают», – рассказал Путин.

По словам президента, есть ситуации, когда интерес в деньгах «за подкатку» превышает интерес в спортивных результатах, что является неправильным. В частности, такое происходит и в формально бесплатных секциях. В связи с этим Путин заявил, что уже дал поручения по решению проблемы коммерциализации детского спорта.

Летом 2023 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос имеющих несовершеннолетнего ребенка россиян о детском спорте. Его результаты показали, что важным фактором является финансовое благополучие родителей: в семьях с хорошим материальным положением (конкретной суммы заработка ВЦИОМ не обозначил) показатель вовлеченности детей в спорт почти в два раза выше, чем в семьях с низким достатком (55% против 30%). При этом в Москве, Санкт-Петербурге и других городах-миллионниках число занятых в спортивных секциях ребят оказалось меньше, чем в городах с населением 100 000–500 000 человек и на селе (порядка 40% против 52% соответственно). 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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