Песков уточнил формулировку остановки ударов по энергетике Украины
В соглашении о 30-дневной остановке ударов по энергетике России и Украины речь идет о временном прекращении атак на энергетическую инфраструктуру, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналист задал вопрос на брифинге, идет ли речь об остановке ударов и по энергетике, и инфраструктуре, либо только об энергетической инфраструктуре. «По объектам энергетической инфраструктуры», – ответил Песков.
Остановка на месяц ударов по объектам энергетической инфраструктуры стала возможна после телефонного разговора президентов РФ Владимира Путина и Дональда Трампа, проведенного накануне. 18 марта Путин согласился с таким предложением Трампа.
Несмотря на это, 19 марта Украина атаковала тремя беспилотниками объект на Кубани, сообщали в Минобороны.
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Александром Стуббом пояснил, что Киев будет соблюдать режим прекращения ударов по объектам энергетики, если соответствующая договоренность будет достигнута на предстоящей технической встрече с США в Саудовской Аравии.