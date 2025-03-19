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Песков уточнил формулировку остановки ударов по энергетике Украины

Ведомости

В соглашении о 30-дневной остановке ударов по энергетике России и Украины речь идет о временном прекращении атак на энергетическую инфраструктуру, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналист задал вопрос на брифинге, идет ли речь об остановке ударов и по энергетике, и инфраструктуре, либо только об энергетической инфраструктуре. «По объектам энергетической инфраструктуры», – ответил Песков.

Остановка на месяц ударов по объектам энергетической инфраструктуры стала возможна после телефонного разговора президентов РФ Владимира Путина и Дональда Трампа, проведенного накануне. 18 марта Путин согласился с таким предложением Трампа.

Несмотря на это, 19 марта Украина атаковала тремя беспилотниками объект на Кубани, сообщали в Минобороны.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Александром Стуббом пояснил, что Киев будет соблюдать режим прекращения ударов по объектам энергетики, если соответствующая договоренность будет достигнута на предстоящей технической встрече с США в Саудовской Аравии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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