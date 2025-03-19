Песков уточнил формулировку остановки ударов по энергетике Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Александром Стуббом пояснил, что Киев будет соблюдать режим прекращения ударов по объектам энергетики, если соответствующая договоренность будет достигнута на предстоящей технической встрече с США в Саудовской Аравии.