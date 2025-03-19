Белый дом: США продолжат поддерживать оборону Украины разведданными
Соединенные Штаты продолжат делиться разведданными для поддержки обороны Украины, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«Обмен разведданными в сфере обороны Украины будет продолжаться», – сказала Левитт во время пресс-брифинга.
Левитт отметила, что украинский конфликт никогда бы не начался, если бы президентом был Дональд Трамп, но теперь американский лидер полон решимости «положить ему конец раз и навсегда».
Левитт также подтвердила, что команда переговорщиков и экспертов по национальной безопасности отправится в Саудовскую Аравию позже на этой неделе, чтобы продолжить работу над согласованием деталей договоренностей по прекращению огня.
«Мы никогда не были так близки к миру, и только благодаря президенту Трампу мы находимся в этой точке. Думаю, еще пару лет назад, когда вы все освещали, представить даже частичное прекращение огня в этом конфликте было немыслимо», – подчеркнула Левитт.
Ранее 19 марта Трамп и Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого американский лидер подробно проинформировал коллегу о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным и о ключевых обсуждаемых вопросах. Во время разговора Зеленский запросил у США дополнительные системы противовоздушной обороны. Он также подтвердил свою готовность к полному прекращению огня.
Днем ранее, 18 марта, состоялся второй телефонный разговор лидеров России и США Путина и Трампа с момента вступления последнего в должность президента США. Во время обсуждения центральной темы переговоров – усилий по урегулированию украинского конфликта – Путин подчеркнул, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта на Украине и решения его мирным путем является прекращение поставок иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву. Трамп, в свою очередь, предложил России и Украине отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.