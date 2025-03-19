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Белый дом: США продолжат поддерживать оборону Украины разведданными

Ведомости

Соединенные Штаты продолжат делиться разведданными для поддержки обороны Украины, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Обмен разведданными в сфере обороны Украины будет продолжаться», – сказала Левитт во время пресс-брифинга.

Левитт отметила, что украинский конфликт никогда бы не начался, если бы президентом был Дональд Трамп, но теперь американский лидер полон решимости «положить ему конец раз и навсегда».

Левитт также подтвердила, что команда переговорщиков и экспертов по национальной безопасности отправится в Саудовскую Аравию позже на этой неделе, чтобы продолжить работу над согласованием деталей договоренностей по прекращению огня.

«Мы никогда не были так близки к миру, и только благодаря президенту Трампу мы находимся в этой точке. Думаю, еще пару лет назад, когда вы все освещали, представить даже частичное прекращение огня в этом конфликте было немыслимо», – подчеркнула Левитт.

Ранее 19 марта Трамп и Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого американский лидер подробно проинформировал коллегу о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным и о ключевых обсуждаемых вопросах. Во время разговора Зеленский запросил у США дополнительные системы противовоздушной обороны. Он также подтвердил свою готовность к полному прекращению огня.

Днем ранее, 18 марта, состоялся второй телефонный разговор лидеров России и США Путина и Трампа с момента вступления последнего в должность президента США. Во время обсуждения центральной темы переговоров – усилий по урегулированию украинского конфликта – Путин подчеркнул, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта на Украине и решения его мирным путем является прекращение поставок иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву. Трамп, в свою очередь, предложил России и Украине отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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