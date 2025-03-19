Белый дом: США продолжат поддерживать оборону Украины разведданными

«Мы никогда не были так близки к миру, и только благодаря президенту Трампу мы находимся в этой точке. Думаю, еще пару лет назад, когда вы все освещали, представить даже частичное прекращение огня в этом конфликте было немыслимо», – подчеркнула Левитт.