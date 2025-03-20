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Трамп рассказал Fox News о назначении красной кнопки в Овальном кабинете

Ведомости

Посетители Белого дома считают, что красная кнопка в Овальном кабинете необходима для активации ядерного оружия, но на самом деле это кнопка для заказа колы. Экскурсию с президентом США Дональдом Трампом по Овальному кабинету опубликовал Fox News.

Журналистка Лаура Ингрэм спросила Трампа, где находится «кнопка колы».

«Прямо там. Все думают, что это ядерное оружие. Они говорят, если я нажму на это, то миру конец», – сказал американский лидер, нажав красную кнопку на президентском рабочем столе.

21 января, на следующий день после инаугурации Трампа, The Wall Street Journal писала, что его рабочий стол в Белом доме вновь оснастили специальной «кнопкой камердинера», после нажатия на которую главе государства приносят стакан с диетической Coca-Cola.

Кнопка для заказа колы впервые была установлена в Овальном кабинете во время первого президентского срока Трампа в 2017 г. В 2021 г. к власти пришел бывший американский лидер Джо Байден и распорядился убрать ее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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