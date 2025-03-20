Трамп рассказал Fox News о назначении красной кнопки в Овальном кабинете
Посетители Белого дома считают, что красная кнопка в Овальном кабинете необходима для активации ядерного оружия, но на самом деле это кнопка для заказа колы. Экскурсию с президентом США Дональдом Трампом по Овальному кабинету опубликовал Fox News.
Журналистка Лаура Ингрэм спросила Трампа, где находится «кнопка колы».
«Прямо там. Все думают, что это ядерное оружие. Они говорят, если я нажму на это, то миру конец», – сказал американский лидер, нажав красную кнопку на президентском рабочем столе.
21 января, на следующий день после инаугурации Трампа, The Wall Street Journal писала, что его рабочий стол в Белом доме вновь оснастили специальной «кнопкой камердинера», после нажатия на которую главе государства приносят стакан с диетической Coca-Cola.
Кнопка для заказа колы впервые была установлена в Овальном кабинете во время первого президентского срока Трампа в 2017 г. В 2021 г. к власти пришел бывший американский лидер Джо Байден и распорядился убрать ее.