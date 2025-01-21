Трамп вернул на рабочий стол в Белом доме кнопку для заказа Coca-Cola

Впервые такую кнопку установили в Овальном кабинете во время первого президентского срока Трампа в 2017 г. Американские СМИ неоднократно писали, что президент США испытывает пристрастие к этому напитку. В 2021 г. бывший американский лидер Джо Байден после прихода к власти распорядился убрать ее.