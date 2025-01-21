Трамп вернул на рабочий стол в Белом доме кнопку для заказа Coca-Cola
Рабочий стол президента США Дональда Трампа в Белом доме вновь оснастили специальной кнопкой, после нажатия на которую главе государства приносят стакан с диетической Coca-Cola. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
«Кнопка камердинера, которую Трамп, как известно, использовал для заказа диетической колы, была установлена и готова к работе», – говорится в материале по итогам посещения кабинета американского лидера.
Впервые такую кнопку установили в Овальном кабинете во время первого президентского срока Трампа в 2017 г. Американские СМИ неоднократно писали, что президент США испытывает пристрастие к этому напитку. В 2021 г. бывший американский лидер Джо Байден после прихода к власти распорядился убрать ее.
20 января 2025 г. Трамп был приведен к присяге в качестве 47-го президента США. Церемония инаугурации прошла в закрытом помещении из-за низкой температуры в Вашингтоне.