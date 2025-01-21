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Трамп вернул на рабочий стол в Белом доме кнопку для заказа Coca-Cola

Ведомости

Рабочий стол президента США Дональда Трампа в Белом доме вновь оснастили специальной кнопкой, после нажатия на которую главе государства приносят стакан с диетической Coca-Cola. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Кнопка камердинера, которую Трамп, как известно, использовал для заказа диетической колы, была установлена и готова к работе», – говорится в материале по итогам посещения кабинета американского лидера.

Впервые такую кнопку установили в Овальном кабинете во время первого президентского срока Трампа в 2017 г. Американские СМИ неоднократно писали, что президент США испытывает пристрастие к этому напитку. В 2021 г. бывший американский лидер Джо Байден после прихода к власти распорядился убрать ее.

20 января 2025 г. Трамп был приведен к присяге в качестве 47-го президента США. Церемония инаугурации прошла в закрытом помещении из-за низкой температуры в Вашингтоне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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