Газета
Телеграм
/ Политика

Генпрокуратура признала нежелательной работу немецкой антироссийской организации

Ведомости

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность организации Deutsche Gesellschaft für Auswӓrtige Politik (Немецкое общество внешней политики), в числе основных задач которой – дискредитация внутренней и внешней политики властей РФ. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Эксперты организации активно консультируют власти Германии, федеральные министерства и ведомства, работающие в сфере международных отношений, отмечено в сообщении. По данным Генпрокуратуры, после начала спецоперации организация требует усиления санкций против Москвы и оказания военной и финансовой поддержки киевскому режиму. Deutsche Gesellschaft für Auswӓrtige Politik e.V. также призывает страны Европы последовательно добиваться так называемых проевропейских политических изменений и пытается расшатывать внутриполитическую ситуацию в России. Кроме того, организация занимается распространением недостоверной информации о российской армии и взаимодействует с другими нежелательными объединениями.

Deutsche Gesellschaft für Auswӓrtige Politik e.V. создана в 1955 г. Ее штаб-квартира расположена в Берлине.

17 марта Генпрокуратура сообщила о признании нежелательной работы французской организации Pour l'Ukraine, pour leur liberte et la notre! («За Украину, за их и нашу свободу!»). Ассоциация была основана в марте 2022 г. в Париже представителями научных и студенческих кругов. Организация оказывает поддержку Киеву, регулярно проводит митинги и собирает средства, в том числе на покупку автомобилей высокой проходимости для вооруженных сил Украины (ВСУ).

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных