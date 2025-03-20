Эксперты организации активно консультируют власти Германии, федеральные министерства и ведомства, работающие в сфере международных отношений, отмечено в сообщении. По данным Генпрокуратуры, после начала спецоперации организация требует усиления санкций против Москвы и оказания военной и финансовой поддержки киевскому режиму. Deutsche Gesellschaft für Auswӓrtige Politik e.V. также призывает страны Европы последовательно добиваться так называемых проевропейских политических изменений и пытается расшатывать внутриполитическую ситуацию в России. Кроме того, организация занимается распространением недостоверной информации о российской армии и взаимодействует с другими нежелательными объединениями.