Генпрокуратура признала нежелательной работу немецкой антироссийской организации
Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность организации Deutsche Gesellschaft für Auswӓrtige Politik (Немецкое общество внешней политики), в числе основных задач которой – дискредитация внутренней и внешней политики властей РФ. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Эксперты организации активно консультируют власти Германии, федеральные министерства и ведомства, работающие в сфере международных отношений, отмечено в сообщении. По данным Генпрокуратуры, после начала спецоперации организация требует усиления санкций против Москвы и оказания военной и финансовой поддержки киевскому режиму. Deutsche Gesellschaft für Auswӓrtige Politik e.V. также призывает страны Европы последовательно добиваться так называемых проевропейских политических изменений и пытается расшатывать внутриполитическую ситуацию в России. Кроме того, организация занимается распространением недостоверной информации о российской армии и взаимодействует с другими нежелательными объединениями.
Deutsche Gesellschaft für Auswӓrtige Politik e.V. создана в 1955 г. Ее штаб-квартира расположена в Берлине.
17 марта Генпрокуратура сообщила о признании нежелательной работы французской организации Pour l'Ukraine, pour leur liberte et la notre! («За Украину, за их и нашу свободу!»). Ассоциация была основана в марте 2022 г. в Париже представителями научных и студенческих кругов. Организация оказывает поддержку Киеву, регулярно проводит митинги и собирает средства, в том числе на покупку автомобилей высокой проходимости для вооруженных сил Украины (ВСУ).