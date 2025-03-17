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Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность французской Pour l'Ukraine

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Генпрокуратура признала деятельность французской организации Pour l'Ukraine, pour leur liberte et la notre! («За Украину, за их и нашу свободу!») нежелательной в РФ. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

Ассоциация, созданная в марте 2022 г. в Париже представителями научных и студенческих кругов, оказывает поддержку Киеву, включая военно-техническую помощь. Организация регулярно проводит митинги и собирает средства, в том числе на покупку автомобилей высокой проходимости для ВСУ.

По данным Генпрокуратуры, она заявляет своими целями поддержку Украины в конфликте, помощь противникам войны внутри России и информирование европейского общества о происходящем. Движение выступает за санкции против России, распространяет недостоверные сведения о специальной военной операции и агитирует против участия российских спортсменов в международных соревнованиях.

Среди партнеров организации – иностранные структуры Russie-Libertés (признана нежелательной организацией) и «Антивоенный комитет России» (организация признана нежелательной на территории РФ), а также фонды, собирающие средства для ВСУ.

12 марта Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность датского консалтингового агентства Rasmussen Global. По данным надзорного ведомства, после начала Россией боевых действий на Украине антироссийская риторика организации «была усилена, работа на украинском направлении активизирована». В том числе, члены агентства проводят «информационно-пропагандистскую и агитационную кампанию по мобилизации максимально возможной военной и финансовой помощи» Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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