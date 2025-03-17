Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность французской Pour l'Ukraine
Генпрокуратура признала деятельность французской организации Pour l'Ukraine, pour leur liberte et la notre! («За Украину, за их и нашу свободу!») нежелательной в РФ. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.
Ассоциация, созданная в марте 2022 г. в Париже представителями научных и студенческих кругов, оказывает поддержку Киеву, включая военно-техническую помощь. Организация регулярно проводит митинги и собирает средства, в том числе на покупку автомобилей высокой проходимости для ВСУ.
По данным Генпрокуратуры, она заявляет своими целями поддержку Украины в конфликте, помощь противникам войны внутри России и информирование европейского общества о происходящем. Движение выступает за санкции против России, распространяет недостоверные сведения о специальной военной операции и агитирует против участия российских спортсменов в международных соревнованиях.
Среди партнеров организации – иностранные структуры Russie-Libertés (признана нежелательной организацией) и «Антивоенный комитет России»
12 марта Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность датского консалтингового агентства Rasmussen Global. По данным надзорного ведомства, после начала Россией боевых действий на Украине антироссийская риторика организации «была усилена, работа на украинском направлении активизирована». В том числе, члены агентства проводят «информационно-пропагандистскую и агитационную кампанию по мобилизации максимально возможной военной и финансовой помощи» Украине.