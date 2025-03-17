Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность французской Pour l'Ukraine

По данным Генпрокуратуры, она заявляет своими целями поддержку Украины в конфликте, помощь противникам войны внутри России и информирование европейского общества о происходящем. Движение выступает за санкции против России, распространяет недостоверные сведения о специальной военной операции и агитирует против участия российских спортсменов в международных соревнованиях.