Генпрокуратура признала нежелательным датское агентство Rasmussen Global
Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность датского консалтингового агентства Rasmussen Global, следует из информации на сайте ведомства.
«С момента создания [в 2014 г.] организация имеет явную антироссийскую направленность, уделяет приоритетное внимание закреплению Украины в так называемой орбите влияния стран западной коалиции», – говорится в сообщении.
После начала Россией боевых действий на Украине антироссийская риторика организации «была усилена, работа на украинском направлении активизирована». В том числе, члены агентства проводят «информационно-пропагандистскую и агитационную кампанию по мобилизации максимально возможной военной и финансовой помощи» Украине.
Кроме того, в Rasmussen Global призывают снять ограничения на поставку Киеву вооружения и в полной мере использовать его для ударов по военным целям на территории РФ, конфисковать российские активы для военной поддержки, разместить на территории Украины тренировочные и консультативные миссии с военнослужащими НАТО, добавили в ГП.
Rasmussen Global была основана в октябре 2014 г. бывшим генсекретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном. Среди сотрудников и советников организации – представители Украины, Испании, Дании, Бельгии и др.
7 марта Генпрокуратура признала нежелательной латвийскую организацию «Ассоциация развития русского гражданского общества и поддержки российских эмигрантов» («АРЭМ»). По сведениям Генпрокуратуры, от имени председателя правления ассоциации в сети распространяются негативные материалы о ВС РФ и лозунги, оправдывающие теракты.