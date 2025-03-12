Генпрокуратура признала нежелательным датское агентство Rasmussen Global

Кроме того, в Rasmussen Global призывают снять ограничения на поставку Киеву вооружения и в полной мере использовать его для ударов по военным целям на территории РФ, конфисковать российские активы для военной поддержки, разместить на территории Украины тренировочные и консультативные миссии с военнослужащими НАТО, добавили в ГП.