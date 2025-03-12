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Генпрокуратура признала нежелательным датское агентство Rasmussen Global

Ведомости

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность датского консалтингового агентства Rasmussen Global, следует из информации на сайте ведомства.

«С момента создания [в 2014 г.] организация имеет явную антироссийскую направленность, уделяет приоритетное внимание закреплению Украины в так называемой орбите влияния стран западной коалиции», – говорится в сообщении.

После начала Россией боевых действий на Украине антироссийская риторика организации «была усилена, работа на украинском направлении активизирована». В том числе, члены агентства проводят «информационно-пропагандистскую и агитационную кампанию по мобилизации максимально возможной военной и финансовой помощи» Украине.

Кроме того, в Rasmussen Global призывают снять ограничения на поставку Киеву вооружения и в полной мере использовать его для ударов по военным целям на территории РФ, конфисковать российские активы для военной поддержки, разместить на территории Украины тренировочные и консультативные миссии с военнослужащими НАТО, добавили в ГП.

Rasmussen Global была основана в октябре 2014 г. бывшим генсекретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном. Среди сотрудников и советников организации – представители Украины, Испании, Дании, Бельгии и др.

7 марта Генпрокуратура признала нежелательной латвийскую организацию «Ассоциация развития русского гражданского общества и поддержки российских эмигрантов» («АРЭМ»). По сведениям Генпрокуратуры, от имени председателя правления ассоциации в сети распространяются негативные материалы о ВС РФ и лозунги, оправдывающие теракты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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