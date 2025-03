Генпрокуратура признала латвийскую «АРЭМ» нежелательной организацией

4 марта Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность на территории России двух бельгийских НПО – Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party (ALDE) и ее молодежного крыла European Liberal Youth (LYMEC). В сообщении указано, что ALDE является одной из наиболее антироссийски настроенных политических сил Европейского союза (ЕС). В генпрокуратуре считают, что организация занимается дискредитацией российской внутренней и внешней политики. С 2022 г. организация выступает за международную изоляцию России, требует наращивания санкционного давления, открыто поддерживает вторжение вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область, а также призывает США и ЕС снять ограничения на нанесение ударов по территории России западным дальнобойным оружием, говорится в сообщении.