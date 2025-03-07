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Генпрокуратура признала латвийскую «АРЭМ» нежелательной организацией

Ведомости

Генпрокуратура России признала латвийскую неправительственную организацию «Ассоциация развития русского гражданского общества и поддержки российских эмигрантов» («АРЭМ») нежелательной организацией. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте надзорного ведомства.

Организация была зарегистрирована в 2018 г. Ее учредители – граждане Латвии, которые, как утверждает ведомство, на постоянной основе взаимодействуют с литовской неправительственной организацией «Форум свободной России (организация признана нежелательной на территории РФ)». По сведениям Генпрокуратуры, от имени председателя правления ассоциации в сети распространяются негативные материалы о ВС РФ и лозунги, оправдывающие теракты. Также организацию обвинили в поддержке санкционной политики против РФ и дискредитации российских властей.

4 марта Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность на территории России двух бельгийских НПО – Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party (ALDE) и ее молодежного крыла European Liberal Youth (LYMEC). В сообщении указано, что ALDE является одной из наиболее антироссийски настроенных политических сил Европейского союза (ЕС). В генпрокуратуре считают, что организация занимается дискредитацией российской внутренней и внешней политики. С 2022 г. организация выступает за международную изоляцию России, требует наращивания санкционного давления, открыто поддерживает вторжение вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область, а также призывает США и ЕС снять ограничения на нанесение ударов по территории России западным дальнобойным оружием, говорится в сообщении.

24 февраля Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность сербской НПО Russian Democratic Society. Организацию основали в 2022 г. в Сербии гражданин Нидерландов и российский эмигрант, находящийся в розыске. По данным ведомства, фактически они вербуют оппозиционно настроенных граждан, уехавших из России. Целью организации Генпрокуратура называет формирование в Сербии массового протестного движения против РФ. За время своего существования Russian Democratic Society провела в республике свыше 20 публичных антироссийских акций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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