Генпрокуратура признала латвийскую «АРЭМ» нежелательной организацией
Генпрокуратура России признала латвийскую неправительственную организацию «Ассоциация развития русского гражданского общества и поддержки российских эмигрантов» («АРЭМ») нежелательной организацией. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте надзорного ведомства.
Организация была зарегистрирована в 2018 г. Ее учредители – граждане Латвии, которые, как утверждает ведомство, на постоянной основе взаимодействуют с литовской неправительственной организацией «Форум свободной России
4 марта Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность на территории России двух бельгийских НПО – Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party (ALDE) и ее молодежного крыла European Liberal Youth (LYMEC). В сообщении указано, что ALDE является одной из наиболее антироссийски настроенных политических сил Европейского союза (ЕС). В генпрокуратуре считают, что организация занимается дискредитацией российской внутренней и внешней политики. С 2022 г. организация выступает за международную изоляцию России, требует наращивания санкционного давления, открыто поддерживает вторжение вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область, а также призывает США и ЕС снять ограничения на нанесение ударов по территории России западным дальнобойным оружием, говорится в сообщении.
24 февраля Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность сербской НПО Russian Democratic Society. Организацию основали в 2022 г. в Сербии гражданин Нидерландов и российский эмигрант, находящийся в розыске. По данным ведомства, фактически они вербуют оппозиционно настроенных граждан, уехавших из России. Целью организации Генпрокуратура называет формирование в Сербии массового протестного движения против РФ. За время своего существования Russian Democratic Society провела в республике свыше 20 публичных антироссийских акций.