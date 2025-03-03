Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность двух бельгийских НПО
Генеральный прокуратура РФ признала нежелательной деятельность на территории России двух бельгийских НПО – Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party (ALDE) и ее молодежного крыла European Liberal Youth (LYMEC), сообщается на сайте ведомства.
В сообщении указано, что ALDE («Альянс демократов и либералов») является одной из наиболее антироссийски настроенных политических сил Европейского союза (ЕС). В генпрокуратуре считают, что организация занимается дискредитацией российской внутренней и внешней политики. С 2022 г. организация выступает за международную изоляцию России, требует наращивания санкционного давления, открыто поддерживает вторжение вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область, а также призывает США и ЕС снять ограничения на нанесение ударов по территории России западным дальнобойным оружием, говорится в сообщении.
ALDE Party – политическая партия, которая объединяет более 70 партий-членов в 40 странах ЕС. Целью организации указано воплощение принципов свободы в политике, экономике и других сферах общества. Молодежное крыло партии LYMEC объединяет либеральные молодежные и студенческие организации со всей Европы.
24 февраля Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность сербской неправительственной организации (НПО) Russian Democratic Society. Организацию основали в 2022 г. в Сербии гражданин Нидерландов и российский эмигрант, находящийся в розыске. По данным ведомства, фактически они вербуют оппозиционно настроенных граждан, уехавших из России. Целью организации Генпрокуратура называет формирование в Сербии массового протестного движения против РФ. За время своего существования Russian Democratic Society провела в республике свыше 20 публичных антироссийских акций.