Генпрокуратура признала нежелательной сербскую НПО Russian Democratic Society

Организацию основали в 2022 г. в Сербии гражданин Нидерландов и российский эмигрант, находящийся в розыске. По данным ведомства, фактически они вербуют оппозиционно настроенных граждан, уехавших из России. Целью организации Генпрокуратура называет формирование в Сербии массового протестного движения против РФ. За время своего существования Russian Democratic Society провела в республике свыше 20 публичных антироссийских акций.