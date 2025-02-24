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Генпрокуратура признала нежелательной сербскую НПО Russian Democratic Society

Ведомости

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность сербской неправительственной организации (НПО) Russian Democratic Society. Об этом говорится на сайте российского ведомства.

Организацию основали в 2022 г. в Сербии гражданин Нидерландов и российский эмигрант, находящийся в розыске. По данным ведомства, фактически они вербуют оппозиционно настроенных граждан, уехавших из России. Целью организации Генпрокуратура называет формирование в Сербии массового протестного движения против РФ. За время своего существования Russian Democratic Society провела в республике свыше 20 публичных антироссийских акций.

Участники сербской НПО выступают против проведения спецоперации, а также публикуют в сети ложную информацию о якобы фактах принудительного переселения украинских детей.

По данным Генпрокуратуры, Russian Democratic Society – партнер «Антивоенного комитета России» (признан нежелательным в РФ), занимается финансированием медиапроекта «ОВД-инфо» (признан иноагентом в РФ) и правозащитного центра «Мемориал» (считается в России иноагентом). Руководители сербской НПО сотрудничают с представителями «Русского добровольческого корпуса» (организация признана террористической и запрещена в РФ) и «Легиона «Свобода России».

13 февраля Генпрокуратура признала нежелательной работу португальской НПО Associaҫa͂o de russos livres, основанную эмигрантами из РФ. Ведомство сообщало, что основатели НПО открыто выступают против спецоперации и российских властей, а также занимаются сбором средств для вооруженных сил Украины.

7 февраля Минюст РФ внес в список нежелательных организацию «Реестр ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации против Украины» (организация признана нежелательной на территории РФ) (Register of Damage Caused by the Aggression of the Russian Federation Against Ukraine).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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