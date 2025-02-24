Генпрокуратура признала нежелательной сербскую НПО Russian Democratic Society
Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность сербской неправительственной организации (НПО) Russian Democratic Society. Об этом говорится на сайте российского ведомства.
Организацию основали в 2022 г. в Сербии гражданин Нидерландов и российский эмигрант, находящийся в розыске. По данным ведомства, фактически они вербуют оппозиционно настроенных граждан, уехавших из России. Целью организации Генпрокуратура называет формирование в Сербии массового протестного движения против РФ. За время своего существования Russian Democratic Society провела в республике свыше 20 публичных антироссийских акций.
Участники сербской НПО выступают против проведения спецоперации, а также публикуют в сети ложную информацию о якобы фактах принудительного переселения украинских детей.
По данным Генпрокуратуры, Russian Democratic Society – партнер «Антивоенного комитета России» (признан нежелательным в РФ), занимается финансированием медиапроекта «ОВД-инфо» (признан иноагентом в РФ) и правозащитного центра «Мемориал»
13 февраля Генпрокуратура признала нежелательной работу португальской НПО Associaҫa͂o de russos livres, основанную эмигрантами из РФ. Ведомство сообщало, что основатели НПО открыто выступают против спецоперации и российских властей, а также занимаются сбором средств для вооруженных сил Украины.
7 февраля Минюст РФ внес в список нежелательных организацию «Реестр ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации против Украины»